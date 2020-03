I Giochi Olimpici sono un grandissimo e splendido contenitore multisport. Ogni due anni, riusciamo per due settimane e più a fare una vera e propria scorpacciata di sport che normalmente hanno poca visibilità o che non riusciamo a seguire, tanto nei Giochi Olimpici Invernali quanto in quelli Estivi.

Lo sport, tuttavia, non può essere tutto racchiuso in quella ventina di giorni: gli spazi sono limitati, i tempi sono compressi e inserire tante discipline dando a tutti la giusta rilevanza è estremamente difficile. Eppure, a volte ci ritroviamo a guardare uno sport o una disciplina e chiederci “Ma perché non è sport olimpico?”.

Proviamo quindi a stilare un elenco di sport o specialità che, pur essendo popolari, non trovano spazio nel palinsesto olimpico.

Tuffi – Trampolino 1m

Aaaah, se questa specialità fosse stata olimpica, forse Tania Cagnotto non avrebbe dovuto penare tanto per ottenere una medaglia! Assoluta dominatrice agli Europei dal 2009 al 2016, è stata una mosca bianca nel riuscire a centrare anche un oro mondiale (Kazan 2015) davanti alla corazzata cinese che nell’ultimo decennio ha concesso pochissimo agli avversari. Essendo una prova che ai Mondiali – appunto – si disputa, saebbe bello che trovasse spazio anche ai Giochi.

Video - Imprese olimpiche: Tania Cagnotto conquista la sua medaglia olimpica, bronzo dietro le cinesi 02:07

Nuoto artistico – Duo Misto

Anche qui tiriamo acqua al nostro mulino: abbiamo in casa uno dei sincronetti più forti del mondo, Giorgio Minisini, che con la ex partner Manila Flamini (ora nuota con Lucrezia Ruggiero) ha conquistato ben sei medaglie mondiali su tre edizioni disputate. Sempre sul podio, quindi, con un oro a Budapest 2017 nel programma tecnico. Tralasciando l’orgoglio nazionalista, il nuoto sincronizzato – come lo chiamavamo fino a poco tempo fa – può essere inteso come la trasposizione della danza in acqua; e la tradizione della danza, sia classica sia moderna, ci ha regalato emozionanti passi a due, perciò anche in acqua sarebbe più che naturale assegnare medaglie olimpici a questi meravogliosi atleti-ballerini.

Giorgio Minisini e Manila FlaminiGetty Images

Atletica – Mezza maratona e 10 km marcia donne

La maratona ai Giochi Estivi, insieme alla finale dei 100 m, è la gara in assoluto più iconica, anche perché è uno dei legami dello sport con il passato e con la storia. In realtà, però, la IAAF ogni anno organizza in giro per il mondo tante mezze maratone, corse di 21 km che sarebbero il giusto collegamento tra i 10000 m corsi in pista e la rievocazione fidippidiana su strada. Anche la marcia, per esempio, è così, ma solo al maschile: ci sono due distanze per gli uomini, la 20 km e la 50 km, mentre per le donne c’è solo la 20 km. Sarebbe bello che reintroducessero la 10 km al femminile: si gareggiò su questa distanza soltanto a Barcellona 1992 e Atlanta 1996.

Rugby a 15

Il rugby è stato introdotto ai Giochi di Rio 2016, ma non stiamo parlando dello stesso sport. Quello che si vede a cinque cerchi è il rubgy a 7, ma noi parliamo del rugby a 15, quello che siamo abituati a vedere al Sei Nazioni. In realtà, il rugby a 15 si disputò nel 1900, 1908, 1920 e 1924, ma poi fui cancellato per ragioni politiche e d’immagine (ci fu un brutto episodio alla premiazione di Parigi 1924). Per anni si è tentato di reintrodurlo, ma alla fine vince sempre una considerazione logistica che non va trascurata: ogni squadra di rugby a 15 muove una considerevole massa di persone tra giocatori e staff (la squadra è tutta più che doppia, a livello di numeri) e creare villaggi olimpici in grado di sostenere l’accoglienza di questo surplus di persone è decisamente impegnativo. Peccato.

Captain Sergio Parisse of Italy is seen prior to the RBS Six Nations match between Ireland and Italy at Aviva Stadium on March 12, 2016 in Dublin, IrelandGetty Images

Football americano

Lo stesso discorso pratico fatto per il rugby potrebbe valere per il football americano, che schiera 11 giocatori per volta, ma con due schieramenti totalmente diversi perché esiste il team d’attacco e quello di difesa. Le masse che si muoverebbero, perciò, sarebbero altrettanto mastodontiche. Ma quanto sarebbe spettacolare un torneo del genere?

Pole dance – Pole sport

Si scolleghi il concetto di palo da qualsiasi pregiudizio di natura erotica. La pole dance non ha nulla a che fare con la lap dance e nel corso degli anni è una disciplina che sta prendendo sempre più piede in tutto il mondo, con tante varianti tra cui, per esempio, l’exotic, e non vorremmo mai veder distribuire medaglie a chi si esibisce su scarpe con plateau e tacchi altissimi... Il pole sport, però, sarebbe la giusta espressione sportiva – appunto – di questa disciplina in ascesa che mixa ginnastica e danza in una forma d’arte molto particolare. Per praticarlo ci vogliono molte caratteristiche: forza, flessibilità, doti acrobatiche, musicalità, grazia, coraggio (perché provate voi a stare in bandiera a 4 metri da terra, comer se foste al primo piano di un palazzo...). Tutto questo fa dei pole dancer degli atleti completi e formidabili, che forse meriterebbero una chance.

Pattinaggio a rotelle

No, ai Giochi Olimpici non c’è. Nonostante le numerose petizioni nel corso degli anni per fare in modo che venga introdotto, anche grazie a un consistente numero di praticanti, questo sport vive costantemente nell’ombra del “fratello” praticato sul ghiaccio e non riesce a trovare lo spazio che merita, benché gli atleti compiano sacrifici del tutto simili a quelli dei pattinatori sul ghiaccio. Del resto, anche l’hockey per esempio vive la concomitanza di una realtà invernale e di una estiva ai Giochi, tra ghiaccio e prato, perciò perché per il pattinaggio è diverso?

Roller freestyleGetty Images

Pattinaggio sincronizzato sul ghiaccio

Restiamo nel pattinaggio, ma andiamo ora a trattare gli sport invernali. E come non inserire il pattinaggio sincronizzato? E’ vero, anche qui si parla di grandi numeri (dallw 12 alle 16 componenti per squadra), ma lo spettacolo che offre questo sport è unico, perché le coreografie e i costumi sono impareggiabili, senza dimenticare la componente atletica della specialità. Se il galà di chiusura delle gare sul ghiaccio di solito ottiene il sold out, sicuramente anche questa disciplina potrebbe appassionare il grande pubblico.

Snowboard slalom parallelo

Ester Ledecka ha scritto la storia vincendo a PyeongChang 2018 l’oro sia nel SuperG di sci alpino, sia nel gigante parallelo di snowboard. Ma mentre lo sci alpino ai Giochi ha diferse discipline, per lo snowboard alpino ci si deve accontentare solo del gigante. In realtà ci sarebbe anche lo slalom, che in Coppa del Mondo si disputa e che ha un ritmo di gara decisamente più alto, viso che le porte sono più ravvicinate, ci sono meno curve, e gli atleti prendono più velicità. Una gara in più e tanto spettacolo aggiuntivo non farebbero male.

Sci di velocità

Noto anche come chilometro lanciato, sarebbe lo sport giusto per chi ama l’adrenalina. E benché non sia poi così conosciuto, è decisamente spettacolare e per l’Italia è motivo di vanto, visto che entrambi i primatisti mondiali sono due azzurri: al maschile Ivan Origone (254,958 km/h) e al femminile Valentina Greggio (247,083 km/h). L’Italia può vantare un altro portento: Simone Origone, fratello maggiore di Ivan. A quarant’anni, ha appena conquistato la sua 12esima Coppa del Mondo. Al medagliere italiano questo sport farebbe comodo di sicuro.