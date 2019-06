Olimpiadi invernali 2026: lunedì l'esito per l'assegnazione tra Milano-Cortina e Stoccolma-Are

Siamo ormai agli sgoccioli, lunedì 24 giugno alle ore 18:00 avremo il verdetto su chi ospiterà le Olimpiadi invernali tra Milano-Cortina e Stoccolma-Are. Il premier Giuseppe Conte andrà a Losanna per confermare nuovamente l’appoggio del governo alla candidatura italiana. Insieme al Presidente del CONI ci saranno anche le campionesse olimpiche di Pyeongchang 2018, Michela Moioli e Sofia Goggia che ha dichiarato:

" Credo immensamente nel potenziale dell'Italia e credo tanto in questo progetto che andrà a valorizzare davvero tutto il territorio senza costruire cattedrali nel deserto come successo per precedenti Giochi e sarà veramente un motivo per sostenere il nostro Paese, modernizzare le strutture già preesistenti in giro per le Alpi. Credo che la parola fondamentale per questa Olimpiade sia 'rivalorizzazione'. "

L’Italia avrà bisogno di 42 voti su 86 persone votanti per aggiudicarsi il mandato per il 2026.

Le aspettative sono molte alte e le prospettive fanno ben sperare, soprattutto dopo alcune perplessità affiorate che riguardano le risorse per il sostegno economico finanziario del villaggio olimpico in Svezia. Stoccolma non ha deciso inoltre di firmare il contratto come città ospitante, delegandolo a Are e al Comitato olimpico svedese.

" Le Olimpiadi servono al nostro Paese e a Milano, a Cortina per rilanciare questi territori e poter andare avanti, come sta facendo Milano, in una opera di sviluppo importante anche del turismo e del buon nome del nostro Paese. (Gian Marco Centinaio, Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali) "

L'evento andrà in onda su Eurosport 1 (Canale 210 su Sky) e verrà commentato in diretta su Facebook da Simone Eterno, Massimiliano Ambesi e Matteo Pacor dalle ore 17:45.