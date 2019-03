Ci sono novità sul fronte nuovi sport alle Olimpiadi Estive di Parigi 2024. Come riporta il sito del Coni, il Cio ha accettato la proposta del Comitato Organizzatore dei Giochi che si disputeranno tra 5 anni in Francia, per quanto concerne l’inserimento di quattro nuove discipline: si tratta di breakdance, surf, arrampicata e skateboard.

" Tutti e quattro gli sport proposti sono chiaramente in linea con l’Agenda 2020 olimpica. Contribuiscono a rendere il programma dei Giochi più equilibrato a livello di genere, più giovane e più urbano. Offrono l’opportunità di entrare in contatto con la giovane generazione. [Thomas Bach, presidente CIO] "

Video - Olimpiadi Giovanili: Alessandra Cortesia argento nella mixed team di breakdance 00:59

In attesa dell’esito della Sessione CIO, è importante notare che gli sport saranno inclusi provvisoriamente. La decisione finale sarà presa dal Comitato Esecutivo del Cio nella riunione in programma nel dicembre del 2020. Giusto ricordare che lo skateboard, l’arrampicata sportiva e il surf faranno la loro prima apparizione già nel programma a Cinque Cerchi di Tokyo. La stessa arrampicata e la breakdance, invece, erano già stati "testati" ai Giochi Olimpici della Gioventù di Buenos Aires 2018. Soddisfatto anche Tony Estanguet, presidente di Parigi 2024:

" Quando abbiamo preso in considerazione le nuove discipline per la nostra proposta, siamo stati guidati da tre principi: sostenibilità, sport che parlano ai giovani e quelli che riflettono l'identità di Parigi 2024. Volevamo scegliere sport popolari che fossero inclusivi, accessibili e promuovessero la creatività. Crediamo che questi quattro sport siano un'opportunità per portare nuovo pubblico ai Giochi Olimpici. "

L'introduzione al massimo evento sportivo di queste nuove discipline rappresenta solo l'ultima novità dei Giochi olimpici, rassegna incline a novità e "tagli" nelle sue ultime edizioni. A Pechino 2008 c'è stato il debutto della BMX. A Londra 2012 sono scomparsi sia baseball che softball, portando a 26 il numero di sport in programma. Rio 2016 ha visto il grande ritorno del golf, escluso dalle rassegne a cinque cerchi per oltre un secolo, e del rugby nella sua versione a 7. A Tokyo gli sport saranno addirittura 33: oltre ai già citati arrampicata sportiva, surf e skateboard, ci sarà il ritorno del baseball (unitosi al softball in un'unica federazione) e la prima volta del karate.

Vincenzo Mangiacapre a Londra 2012LaPresse

E se da un lato c'è entusiasmo per il debutto di tante nuove discipline, dall'altro c'è uno sport storico a livello olimpico che rischia di non esserci. Parliamo della boxe, nel programma olimpico dal 1904 e che dovrà aspettare il prossimo maggio per capire il suo futuro. L'AIBA (Associazione Internazionale Boxe Amatoriale) è sotto inchiesta da parte del CIO con accuse di corruzione. Il presidente della federazione, Gafur Rakhimov, si è dimesso ma i rapporti con il Comitato olimpico restano tesi e mai del tutto sanati dopo lo scandalo arbitri a Rio 2016.