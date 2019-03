Parigi 2024: il Comitato Esecutivo del Cio accetta la proposta di quattro nuovi sport

Ci sono novità sul fronte nuovi sport alle Olimpiadi Estive di Parigi 2024. Come riporta il sito del Coni, il Cio ha accettato la proposta del Comitato Organizzatore dei Giochi che si disputeranno tra 5 anni in Francia, per quanto concerne l’inserimento di quattro nuove discipline: breakdance, surf, arrampicata e skateboard.

Tutti e quattro gli sport proposti sono chiaramente in linea con l’Agenda 2020 olimpica. Contribuiscono a rendere il programma dei Giochi più equilibrato a livello di genere, più giovane e più urbano. Offrono l’opportunità di entrare in contatto con la giovane generazione. In attesa dell’esito della Sessione CIO, è importante notare che gli sport saranno inclusi provvisoriamente. La decisione finale sarà presa solo alla fine del 2020 “, ha dichiarato il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach. Una decisione che dovrà arrivare dal Comitato Esecutivo del Cio nella scadenza indicata. Giusto ricordare che lo skateboard, l’arrampicata sportiva e il surf faranno la loro prima apparizione già nel programma a Cinque Cerchi di Tokyo.

giandomenico.tiseo@oasport.it