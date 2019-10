Parigi 2024, svelato il logo: tre simboli per rapprsentare al meglio i Giochi Olimpici in Francia

Anche Parigi 2024 ha la sua identità, svelato in serata il logo dei Giochi Olimpici e Paralimopici estivi di Parigi 2024.

" Un volto per mettere l’essere umano nel cuore dei giochi "

Così l’account ufficiale di Parigi 2024 ha postato il nuovo logo che ritrae in sè ben tre significati:

La medaglia d’oro, simbolo eterno di vittoria

La fiamma Olimpica, che unisce le persone attraverso lo sport

Marianne, simbolo nazionale Francese che ci incoraggia ad essere egualitari e generosi verso gli altri.

800 runners nel cuore di Parigi, in 20 punti precisi della città per formare, a luci accese il logo che rappresenterà #Parigi2024. Un simbolo identico sia per i giochi Olimpici che per i gemelli Paralimpici, una nuova frontiera anche di percepire i giochi, sotto l’emblema della fratellanza e dell’uguaglianza.