Putin: "La Russia rispetta totalmente i requisiti richiesti dalla Wada"

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato oggi che Mosca sta rispettando le richieste dell'Agenzia mondiale antidoping, dopo che il mese scorso, la Iaaf, l'associazione internazionale delle federazioni di atletica leggera, ha esteso il divieto alla Russia. Nel corso di una conferenza nella città di Nižnij Novgorod, Putin ha detto:

" Collaboriamo attivamente con la Wada. I requisiti presentati da questa organizzazione sono pienamente rispettati "

"I nostri atleti si preoccupano soprattutto di garantire che le eventuali carenze in materia di antidoping restino cose del passato e che gli atleti russi possano competere su un piano di parità", ha affermato ancora il presidente russo. La Russia verrà dichiarata non conforme dalla Wada (l'agenzia antidoping internazionale) se non riuscirà a spiegare perché le prove di alcuni test positivi consegnati da un informatore non compaiano nei dati forniti dal laboratorio antidoping di Mosca a gennaio. A settembre, la Wada ha concesso a Mosca tre settimane per rispondere a quelle che si diceva fossero 'incoerenze' nei dati.

Questa settimana l'agenzia ha dichiarato di aver avuto una risposta in merito. Mercoledì scorso, il capo dell'agenzia antidoping russa Yuri Ganus ha dichiarato ai media tedeschi che i dati trasmessi da Mosca al Wada sono stati manipolati intenzionalmente.

La Federazione russa di atletica leggera è stata bandita dalla competizione internazionali dal 2015 a causa di una vasta cospirazione antidoping statale e la Iaaf il mese scorso ha esteso il divieto.