Tutti i numeri della spedizione azzurra a Pyeongchang: Trentino Alto-Adige la regione più presente

Una spedizione che numericamente è inferiore solo a Torino 2006, quando l’Italia si presentava ai Giochi Olimpici invernali da paese ospitante. Saranno 121 gli azzurri (73 uomini e 48 donne) che saliranno sull’aereo per Pyeongchang, e le curiosità statistiche attorno alla spedizione tricolore in Corea del Sud sono diverse.

Metà spedizione è trentina

Come spesso accade nel caso delle Olimpiadi invernali, la regione che regala più atleti alla causa azzurra è il Trentino Alto Adige, con 59 atleti, quasi la metà di tutta la truppa azzurra. Sul podio al fianco del Trentino c’è la Lombardia con 20 ed il Veneto con 14. La regione più a sud a offrire atleti alla nazionale azzurra è il Lazio, che ne manderà 3 in orbita olimpica. L’atleta che geograficamente vive più a sud è la pattinatrice di pista lunga Francesca Lollobrigida.

Gli sciatori i più numerosi

Dividendo la presenza per discipline, 20 sono i convocati per lo sci alpino, lo sport con la delegazione più folta: 11 uomini (Emanuele Buzzi, Luca De Aliprandini, Florian Eisath, Peter Fill, Stefano Gross, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Manfred Moelgg, Dominik Paris, Riccardo Tonetti, Alex Vinatzer) e 9 donne: (Marta Bassino, Federica Brignone, Chiara Costazza, Irene Curtoni, Nicol Delago, Nadia Fanchini, Sofia Goggia, Manuela Moelgg, Johanna Schnarf). Da un estremo all’altro, perchè a difendere il tricolore nello Skeleton ci sarà il solo Joseph Luke Cecchini. 15 nello sci di fondo, 14 nello snowboard, 10 nel biathlon, 11 nel pattinaggio di figura le altre formazioni più numerose.

Video - Christof Innerhofer, la doppia medaglia a Sochi 2014 01:43

L’Italia nella ultima esperienza a cinque cerchi, a Sochi nel 2014, è tornata a casa senza medaglie d’oro: l’ultima in ordine di tempo è l’oro di Giuliano Razzoli nello slalom speciale a Vancouver 2010. Lo stesso Razzoli, tra l’altro, ha mancato la qualificazione a Pyeongchang, non essendo mai riuscito a qualificarsi nei 30 in CdM finora.

Le chicche

La plurititolata

Arianna Fontana, che sarà portabandiera raccogliendo il testimone da Armin Zöggeler, è anche l’azzurra che vanta più medaglie alle Olimpiadi (1 argento e 4 bronzi), e va alla caccia dell’oro, l’unico metallo che manca alla sua collezione.

L’highlander

Roland Fischnaller ha 37 anni, è il più “stagionato” della spedizione e a Pyeongchang farà pokerissimo di partecipazioni pur non avendo mai vinto una medaglia olimpica: il classe 1980 di Bressanone non manca un’Olimpiade da Salt Lake City 2002.

La novellina

Lara Malsiner, classe 2000, ha vent’anni in meno di Fischnaller e vivrà in Corea del Sud la sua prima esperienza olimpica all’età di 17 anni. La vedremo competere nel salto in alto.