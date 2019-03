Roda sui Giochi del 2026: "Stoccolma? Loro sono più aggressivi, noi puntiamo ai fatti"

" Sicuramente loro forse sono un po' più bravi di noi a raccogliere i voti perché sono un po' più scaltri. Noi siamo un po' più genuini, non andiamo a raccogliere i voti in modo scorretto. Questo non vuol dire che loro lo facciano, però loro sono molto più aggressivi, noi italiani cerchiamo di convincere con i fatti "

Lo ha detto il presidente della Fisi Flavio Roda parlando a margine del Media Day svoltosi a Milano a proposito della sfida tra Stoccolma e Milano-Cortina per ospitare le Olimpiadi del 2026. "La nostra candidatura, a differenza della loro, propone dei siti che danno una garanzia assoluta e penso che aver diviso maschi e femmine sullo sci alpino sia una grande opportunità - ha aggiunto il numero uno della federazione degli sport invernali - Il Cio deve capire che dividere le località non comprime il programma e dà possibilità di recuperi e questo è molto importante".

A chi gli chiede se le medaglie (31 ottenute dagli atleti della Fisi in a questa stagione) aiutino la candidatura, Roda ammette "penso di sì, per noi avere tanti atleti a livello olimpico che possono fare risultato è un grosso aiuto". La prossima settimana il Cio sarà in Italia per la visita ai siti olimpici.

" Bisogna dare un segnale forte che tutto quello che viene inserito nel dossier è realtà perché questa commissione verifica che i siti che si propongono abbiano le caratteristiche adatte. La commissione non vota, ma è quella che dà i documenti a chi poi vota, quindi se sono negativi non ci voterebbero mai. Io credo che però sia un'occasione favorevole per noi perché le condizioni dei siti olimpici nostri coincidono con l'agenda 2020 del Cio "