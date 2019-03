Una nuova storia potrebbe essere scritta a Milano, riguardo lo stadio San Siro. Come emerso negli ultimi giorni, Inter e Milan sembrano ormai aver condiviso l’idea di dover costruire un nuovo impianto in cui possano giocare entrambe le squadre. Una decisione che non riscontra da parte dell’ex n.1 nerazzurro Massimo Moratti il consenso:

" Mi spiace davvero che si stia pensando di abbattere San Siro, per una doppia ragione: la prima concerne la visibilità e la comodità di uno stadio come quello di cui parliamo - della Gazzetta dello Sport - Sembra di essere ad un cinema o ad un ristorante, la partita te la vedi benissimo, come fossi nel salotto di casa. La seconda ragione è di tipo sentimentale. Qui non parliamo solo di una struttura sportiva ma di qualcosa che fa parte della storia di Milano e dei milanesi. "

A dire la sua sulla vicenda ci ha pensato anche il primo cittadino del capoluogo lombardo Giuseppe Sala il quale, a margine della Arch Week - la settimana dedicata all'architettura - ha sottolineato che anche il Cio :

" Il Comitato Olimpico Internazionale ci chiede garanzie per il 2026, visto che l’inaugurazione si farà proprio lì. Noi li abbiamo rassicurati: in ogni caso, anche se ci sarà uno stadio nuovo, la cerimonia di inaugurazione andrà senz’altro nella nuova struttura. Bisogna trovare una formula perché sia di proprietà del Comune, con una concessione a lunghissimo termine. Il Comune non vuole speculare sul nuovo stadio, ma le squadre lo sanno bene. Inter e Milan stanno facendo una valutazione dal punto di vista economico e finanziario: il nuovo stadio costerà circa 5-600 milioni, credo stiano valutando anche il valore della ristrutturazione. C’è solo un vincolo che io pongo: non possiamo perderci. Francamente non so dire a che soluzione arriveranno, ma li sto invitando a presentare una proposta. "

