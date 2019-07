Sofia Goggia: "Milano-Cortina 2026? La immagino come un'ultima alba, come il mio tramonto"

Coinvolta in prima linea insieme a Michela Moioli e Arianna Fontana nella splendida giornata di Losanna che, lo scorso 24 giugno, è valsa l'assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano-Cortina, Sofia Goggia torna a esprimere tutta la sua soddisfazione per un'idea diventata realtà. Campionessa olimpica di discesa libera a Pyeongchang 2018, la 26enne atleta bergamasca rivive quelle sensazioni uniche in un'intervista al Corriere dello Sport.

"Abbiamo ammazzato lo stereotipo italiano"

" Il nostro progetto era di qualità molto superiore. Il fatto di dividere l'Olimpiade sull'arco alpino in più località, utilizzando strutture già esistenti senza creare cattedrali nel deserto, è stato un valore aggiunto. E poi l'accessibilità: qui ci sono 6 aeroporti, in Svezia solo uno. Tutto è veloce, immediato e vicino. Abbiamo ammazzato quello stereotipo di italiano che fa fatica a uscire dalla propria mentalità ristretta. L'Italia è un posto piccolo, se lo guardi sul planisfero quasi non ti rendi conto che ci sia. A volte non siamo in grado di andare oltre la punta del naso e viviamo in alcuni perimetri concettuali e di forme da cui non vogliamo uscire. Ci siamo svecchiati, ci siamo dati una ventata di freschezza "

"Voglio rivincere una medaglia a Pechino 2022"

" Penso ai Giochi di Pechino 2022 dal momento in cui ho toppato il SuperG in Corea. Certo, 3 anni sono tanti, ma questo sport è imprevedibile. Chiaramente il target è vincere un’altra Olimpiade: è talmente bello, è talmente un sogno che è come se non lo avessi ancora realizzato "

"Milano-Cortina? La immagino come un'ultima alba"

" Milano-Cortina la immagino come un'ultima sunrise, un'ultima alba sulla seggiovia a due posti, che va dal Duca d'Aosta in cima a Pomedes, quando il sole deve ancora sorgere dietro le Dolomiti però i primi raggi battono sulle Tofane e le fanno diventare arancioni. Ecco, io mi immagino quella poesia, mi immagino quell'alba un po' come il mio tramonto "