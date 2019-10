Sotheby's metterà all'asta il manifesto di Pierre de Coubertin per rilanciare i Giochi Olimpici

Questo manoscritto, di quattordici pagine - che può essere contemplato in questi giorni presso la sede di Sotheby's a Los Angeles (USA) - è l'unico originale esistente di un discorso storico che Coubertin tenne appena quattro anni prima che Atene ospitasse la prima edizione dei Giochi olimpici moderni nel 1896.

Sotheby's ha dichiarato che è la prima volta che il pubblico può vedere il documento, sebbene abbia chiarito che nel 2009 una copia di alta qualità della stessa scrittura fu esposta a Copenaghen.

" Questo manifesto dei Giochi olimpici rappresenta uno dei documenti più importanti nella storia dello sport e della cultura. I giochi olimpici moderni sono una delle più importanti esperienze umane condivise a livello mondiale, se non di più, e rappresentano una credenza universale nell'essere umano spirito (Richard Austin, capo del dipartimento di libri e manoscritti di Sotheby's) "

La casa d'aste ritiene che questo oggetto potrebbe raggiungere un prezzo compreso tra 700.000 e un milione di dollari.

Sotheby's ha sottolineato che il manifesto corrisponde a un discorso tenuto da Coubertin nel 1892 alla Sorbona di Parigi per il quinto anniversario dell'Associazione francese di atletica leggera. In esso Coubertin ha dato le chiavi della sua visione per recuperare i Giochi Olimpici ed ha esposto le sue convinzioni ferme e idealistiche nello sport come veicolo di progresso e unione dell'umanità.

" È perfettamente umano lodare lo sforzo in modo disinteressato e amare le cose difficili solo perché sono difficili. Questa è la filosofia dello sport in generale "

Due anni dopo quel discorso, Coubertin ha creato il Comitato Olimpico Internazionale; e quattro anni dopo, le Olimpiadi tornarono ad Atene. Dopo le Olimpiadi del 1932 e del 1984, tenutesi a Los Angeles, la città californiana sarà di nuovo la sede olimpica nel 2028.