Sport, cultura e religione: 2795 anni fa si teneva la prima edizione delle Olimpiadi

Il 22 luglio del 776 a.C., nella città greca di Olimpia, il re Ifito d'Elide indisse una giornata di gare sportive per festeggiare una battaglia vinta contro i Piasti. Quasi 2800 anni più tardi, consideriamo ancora quella giornata come la prima edizione della Olimpiadi dell'era antica.

Quei giochi furono molto diversi da quelli cui siamo abituati oggi. Come detto, la prima Olimpiade si consumò in una sola giornata e prevedeva soltanto una gara di corsa, lo stadion, equivalente a 192 metri. I giochi furono ripetuti a intervalli di quattro anni e, con il tempo, si arricchirono sempre più, dotandosi di importanti risvolti religiosi, sociali e culturali. Tenute nel nome di Zeus, la divinità-padre dell'Olimpo greco, le Olimpiadi acquisirono un'aura di sacralità così importante che le guerre tra le polis greche si fermavano durante le gare e richiamavano un'attenzione così grande in tutti i territori sotto l'influenza greca che i sovrani delle città-stato le utilizzavano come strumento per affermare la propria superiorità.

Una gara di corsa impressa come decorazione su un antico vaso greco.

Sport, letteratura e religione: le Olimpiadi sono lo specchio della cultura classica

Gli atleti che partecipavano alle gare arrivavano anche dalle colonie più lontane: giungevano nella città di Olimpia un mese prima dell'inizio delle competizioni per gli ultimi preparativi e dovevano giurare, portando testimoni familiari, di essersi allenati duramente nell'anno precedente, in modo da essere pronti per performare al meglio sul campo. Con il passare degli anni, le Olimpiadi inserirono altre gare, allungandosi fino a cinque giorni e acquisendo connotati più simili a quelle moderne dei giorni nostri: allo stadion si aggiunsero il diaulos (corsa su due stadion), il dolikos (corsa di resistenza su 24 stadi, quasi 5 km), la corsa dei cavalli e dei carri, la corsa in armi, il pugilato, il pancrazio, la lotta libera, la sfida in armi, il lancio del peso, il lancio del disco, il tiro con l'arco, il giavellotto, il salto in lungo, il salto con l'asta e il pentathlon, la gara più importante e affascinante, composta da stadion, salto in lungo, giavellotto, disco e lotta.

Per le prime cento edizioni, le donne non erano ammesse nemmeno tra il pubblico: poi Cinisca, sorella del re di Sparta, Agesilao, infranse la tradizione partecipando ai Giochi e vincendo una gara di quadrighe. Al lato sportivo si affiancò presto anche quello letterario, con gare di scrittura e poesia, anche per elogiare gli stessi vincitori: le Olimpiadi divennero così lo specchio perfetto della cultura classica.

I Giochi fiorirono anche in epoca romana: Nerone era un grande appassionato e partecipava di prima persona, ma vennero proibite nel 393 d.C. dall'imperatore Teodosio perché considerate pagane e inclini alla corruzione. Scese così il sipario sulle Olimpiadi antiche, dopo 292 gloriose edizioni.