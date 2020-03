Tokyo 2020 e Coronavirus, il presidente Bach: "Valuteremo nuovi sviluppi, ma si parte il 24 luglio"

È la vigilia dell’accensione della fiaccola olimpica – da effettuarsi rigorosamente a porte chiuse - e il dibattito su quello che succederà quest’estate non può che essere centrale: le domande sui tempi e i modi in cui i Giochi prenderanno forma non trovano una risposta certa allo stato dell'arte, dunque è cosa buona e giusta limitarsi ai fatti. Il presidente del CIO Thomas Bach in una lettera scritta di suo pugno si è rivolto apertamente agli atleti (lui che atleta lo è stato per davvero vincendo un oro nel fioretto a squadre di Montreal 1976 a spese dell’Italia!) ribadendo che le Olimpiadi avranno inizio il 24 luglio. Pur senza escludere “nuovi sviluppi” cui far fronte di comune accordo con Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Comitato Organizzativo di Tokyo 2020, Governo Metropolitano di Tokyo (TMG), il Governo Giapponese e con numerose autorità a livello globale, in particolare quelle cinesi.

I dettagli dell’accordo CIO-Tokyo

Il 7 settembre 2013 il presidente Bach firmò con la città di Tokyo un contratto di 81 pagine chiamato Home city contract. Al paragrafo Termination campeggia la scritta: “Il Cio ha il diritto di annullare i Giochi in caso di guerra, disordini civili, boicottaggio, ragionevole certezza che la sicurezza dei partecipanti possa essere minacciata. Sessanta i giorni di preavviso da dare al Comitato organizzatore”. Questi i termini della cancellazione. Capitolo rinvio: è prevista la possibilità, ma entro i confini temporali del 2020: qualora si dovesse sforare il prossimo 31 dicembre, Tokyo non potrebbe essere più la sede dei Giochi.

Road to Tokyo ai tempi del Coronavirus

Il New York Times ha parlato delle porte chiuse come ordine del giorno nei contatti privati intercorsi Organizzazione Mondiale della Sanità e Comitato Olimpico Internazionale attorno ai Giochi della XXXII Olimpiade. Di certo si tratterebbe di una soluzione epocale, un unicum nella storia dei Giochi i quali, ricordiamo, solo in tre occasioni non vennero disputati: ovvero quando il mondo era funestato da Prima e Seconda Guerra Mondiale. Al netto delle illazioni su eventuali piani atti a "salvare" Tokyo 2020, la situazione va monitorata giorno per giorno: non a caso gli organizzatori decideranno in merito alle celebrazioni relative ai passaggi di consegna della torcia in Giappone una settimana prima dell'arrivo della stessa torcia in ogni luogo. AI tempi del Coronavirus, insomma, vanno imbastiti Piani A, B e C.

Tokyo 2020Getty Images

L'augurio di Malagò

Alla Gazzetta dello Sport ha detto la sua anche il numero uno del CONI Giovanni Malagò: accorato il suo auspicio sui Giochi di Tokyo 2020, lucide le preoccupazioni espresse in merito ad aspetti più logistici come le qualificazioni ai vari sport del programma olimpico:

" I Giochi non sono la cosa più importante, ma si tratta di un evento simbolicamente molto significativo. Sarebbe bello se fossero un vero spartiacque, se dimostrassero che il mondo può ripartire. Il Cio lavora per questo. Le qualificazioni olimpiche in alto mare nei vari sport sono oggi il problema più grande, anche perché la cancellazione delle gare non riguarda solo chi deve qualificarsi, ma anche chi è già qualificato. Perché una cosa è gareggiare da primo nel ranking della tua disciplina, una cosa da dodicesimo "

Il testo integrale della lettera di Bach

" Cari atleti, "

" Come atleta olimpico a mia volta, so come vi sentite in questi giorni. Volete concentrarvi sulla competizione e sugli allenamenti, senza lasciarvi distrarre durante la preparazione per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Purtroppo, il coronavirus rappresenta una grande preoccupazione per tutti noi. Non occorre nemmeno che vi dica che, negli ultimi due giorni, è stato anche uno dei principali argomenti di discussione del Comitato esecutivo del CIO. "

" A seguito delle numerose consultazioni intraprese con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Comitato Organizzativo di Tokyo 2020, il Governo Metropolitano di Tokyo (TMG), il Governo Giapponese e con numerose autorità a livello globale, in particolare quelle cinesi, posso rassicurarvi sul fatto che il CIO si sta impegnando al massimo per la piena riuscita dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, che avranno inizio il prossimo 24 luglio. Queste consultazioni periodiche proseguiranno per consentirci di far fronte a eventuali nuovi sviluppi. "

" Naturalmente, sappiamo che le qualificazioni olimpiche sono molto impegnative e che è richiesta molta flessibilità sia da parte vostra, che dal vostro Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dalla Federazione Internazionale. Alcuni di voi sono stati costretti a modificare il calendario delle gare, gli allenamenti e i piani di viaggio, a causa di cambi di sede e limitazioni negli spostamenti. Voglio ringraziarvi personalmente per la flessibilità e la solidarietà che avete dimostrato, che sono l’essenza del vero spirito olimpico. "

" Potete star certi che il CIO continuerà a lavorare duramente, insieme al CONI e alla FI, per trovare una soluzione alle sfide che si presenteranno e per garantire che, in queste circostanze, le qualificazioni olimpiche si svolgano in modo regolare. Continueremo a ricevere aggiornamenti ogni giorno e a seguire le direttive dell’OMS, la principale agenzia delle Nazioni Unite per le questioni di ordine sanitario. "

" Sarà nostra cura mantenervi aggiornati, pubblicando informazioni affidabili sulla piattaforma dedicata, Athlete365. Questo vi consentirà di adattarvi al meglio alla situazione nel corso di tutte le fasi preparatorie che vi condurranno alle Olimpiadi di Tokyo 2020. "

" A questo proposito, sostenervi sul campo e fuori, sia in modo diretto che attraverso il CONI e la FI, fa parte dei numerosi compiti del CIO. Sfruttate tutti i vantaggi e le risorse a vostra disposizione. Vi esorto a mantenervi in contatto con i vostri rispettivi rappresentati degli atleti. "

" Spero che tutto questo sostegno possa mettervi nelle condizioni di concentrarvi appieno sulla vostra preparazione olimpica. Proseguite Avanti tutta, affinché la Comunità Olimpica di cui fate parte, possa ancora una volta unire il mondo in una competizione pacifica. È proprio questo a rendere unici i Giochi Olimpici e Voi, in quanto protagonisti della Comunità Olimpica, siete d’ispirazione per miliardi di persone a livello globale. "

" In attesa di incontrarvi ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, vi auguro tutto il meglio. "