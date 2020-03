Tokyo 2020 emergenza Coronavirus: un membro del comitato giapponese chiede il rinvio

Giungono novità dal fronte Tokyo 2020. I Giochi Olimpici Estivi, che dovrebbero prendere il via il 24 luglio, sono minacciati dall'emergenza Coronavirus. La pandemia sta avendo degli effetti devastanti su tanti Paesi, in primis l'Italia, guardando i dati aggiornati sul numero di contagiati e di vittime. Pertanto, tutti si stanno chiedendo se sia il caso di rinviare l’evento a Cinque Cerchi per la criticità citata. Da parte del CIO, al momento, la cancellazione non è contemplata anche se la situazione è in costante evoluzione e pronunciarsi ora potrebbe essere deleterio. Tuttavia, a dire la propria sul tema, è uno dei 23 membri del Comitato olimpico giapponese, Kaori Yamaguchi, ex rappresentante nipponico nel judo. Yamaguchi, come riportato da USA Today, si è espresso in questi termini:

" A differenza di altri eventi sportivi, le Olimpiadi simboleggiano l’ideale che gli sport portano alla pace nel mondo. Non dovremmo tenere i Giochi se le persone non possono divertirsi "