Tokyo 2020, il medagliere virtuale: l’Italia in Top10 e in crescita rispetto a Rio 2016

A 5 mesi dalla cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, ecco le prime previsioni, i primi medaglieri o comunque le supposizioni, basate su calcoli, nomi e probabilità di come potrebbe essere la situazione medaglie nell’Olimpiade giapponese.

Gracenote, nota agenzia che si occupa proprio di questi calcoli statistici, ha infatti stilato un medagliere che potrebbe riflettere quanto accadrà a Tokyo, salvo sorprese e upset dell’ultimo minuto. Per costruire questo medagliere, Gracenote si è basata sui risultati delle competizioni, sport per sport, degli ultimi quattro anni, a partire dai giochi di Rio 2016.

Il dominio di Team USA

Stando ai calcoli di Gracenote, la corazzata americana dovrebbe vincere più medaglie di tutti a Tokyo: 47 ori, 35 argenti, 35 bronzi per un totale di 117 medaglie. Questo vorrebbe dire che Team USA, per il 7° anno consecutivo, guiderebbe il medagliere dei Giochi Olimpici Estivi. A Tokyo, dopo l’America dunque, dovrebbero esserci Cina (87 medaglie) e Russia o meglio, gli atleti russi che gareggeranno sotto bandiera Olimpica (67) per completare il podio, seguite dai padroni di casa del Giappone (64).

Dove si piazza l’Italia?

La previsione di Gracenote, vede l’Italia chiudere la rassegna Olimpica in 10a posizione, con un totale di 33 medaglie (7 ori, 8 argenti, 18 bronzi), una crescita comunque rispetto a Rio 2016, in cui l’Italia chiuse a 28 medaglie.

Secondo Gracenote, le medaglie più pesanti arriveranno da nuoto e scherma ma occhio anche ai nuovi sport aggiunti nel programma olimpico come il Karate. Nei medaglieri virtuali per il karate infatti, le medaglie vengono associate proprio ai colori azzurri.