AIBA privata dell'organizzazione del torneo di pugilato: prima federazione esclusa dal proprio sport

Il Comitato olimpico internazionale ha approvato mercoledì la sospensione della International Boxing Federation (AIBA), che è stata così privata dell'organizzazione del torneo di boxe alle Olimpiadi di Tokyo del 2020 a causa di gravi problemi di governance. Riuniti per la 134/a sessione a Losanna, i membri del CIO hanno approvato all'unanimità la proposta da parte del Comitato esecutivo dello scorso 22 maggio, di sospendere l'AIBA pur mantenendo il pugilato alle Olimpiadi di Tokyo. L'AIBA è così diventata la prima federazione internazionale a essere privata dell'organizzazione del proprio sport ai Giochi.

Il CIO ha inoltre illustrato mercoledì l'organizzazione dei tornei regionali di qualificazione che si svolgeranno tra gennaio e la fine di marzo 2020 in Cina (zona Asia e Pacifico), Londra per l'Europa, Dakar per l'Africa e Buenos Aires per Americhe. Un ultimo torneo di qualificazione mondiale si terrà a Tokyo nel maggio 2020. I pugili avranno "due possibilità di qualificarsi per Tokyo, nei rispettivi tornei regionali e durante il torneo mondiale", ha spiegato il CIO. L'organizzazione delle qualificazioni e il torneo olimpico sono stati affidati a un gruppo di lavoro presieduto dal membro CIO, il giapponese Morinari Watanabe, Presidente della Federazione internazionale di ginnastica. Questo gruppo di lavoro ha anche la missione cruciale di nominare gli arbitri, spesso oggetto di sospetti di corruzione nel pugilato olimpico, in particolare ai Giochi Olimpici di Rio 2016.