Annuncio shock della Rusada: “La Russia sarà esclusa da Tokyo 2020 e Pechino 2022"

Un annuncio shock arriva dall’agenzia antidoping russa, la Rusada, sulla questione “positività” nel Paese dell’Est. Stando a quanto riferito dal direttore dell’agenzia citata, Yuri Ganus, la posizione della Russia è decisamente critica.

" Credo che alla rappresentativa olimpica della Russia verrà vietato di prendere parte a Tokyo 2020. E penso che la stessa cosa accadrà per i Giochi invernali di Pechino 2022. "

Nell’occhio del ciclone, infatti, è finito il laboratorio di Mosca per via di alcuni dati poco coerenti, che hanno portato già all’esclusione della selezione russa nei recenti Mondiali di atletica leggera tenutisi a Doha. A detta di Ganus, la Russia deve cambiare i propri metodi.

" Dobbiamo smetterla di pensare che l’Occidente ce l’abbia con noi e ci metta pressione: c’è bisogno di mettere le cose in ordine. "

In queste ore la Rusada incontrerà la Wada (World Anti-Doping Agency), in merito a non meglio precisate "incongruenze" uscite dai laboratori russi. In gennaio Mosca aveva consegnato i propri dati come condizione necessaria per il reinserimento nel mondo sportivo dopo la sospensione di tre anni per il cosiddetto programma di doping di stato. Ma evidentemente la Wada non è rimasta soddisfatta e a settembre ha aperto una procedura formale contro la Russia, concedendo al paese 3 settimane di tempo per spiegare.

Gli atleti olimpici dalla Russia alla cerimonia d'apertura di PyeongChang 2018.Getty Images

Secondo Ganus, le giustificazioni esposte dal ministro dello sport Pavel Kolobkov non convinceranno la Wada. Il presidente della Rusada si aspetta anche altre sanzioni, come pesanti multe, il divieto del paese di ospitare eventi internazionali e l'esclusione da tutte le federazioni sportive. A PyeongChang parteciparono solo gli atleti russi giudicati idonei da un'apposita commissione, poichè privi di qualsiasi legame con lo scandalo doping. Si "salvarono" in 169 e gareggiarono sotto la bandiera degli OAR (Atleti Olimpici dalla Russia). Come andrà a Tokyo?