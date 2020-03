World Athletics, tramite la voce del suo CEO Sebastia Coe, ha chiesto espressamente di prendere una decisione riguardo il rinvio dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. A World Athletics, infatti, la politica del “day by day” del CIO non sta piacendo e, tramite una lettera, Coe ha deciso di sollecitare chi di dovere a fare immediatamente una scelta per il bene, innanzitutto, degli atleti.

Questo il contenuto della lettera inviata da Coe:

" Nessuno vuole vedere i Giochi Olimpici rinviati, ma non possiamo mantenere un evento a tutti i costi, mettendo a rischio la sicurezza e la salute degli atleti. Prendere una decisione del genere non è per nulla scontato, ma penso proprio che sia giunto il momento, poiché non possiamo continuare a tenere gli atleti in una situazione d’incertezza "