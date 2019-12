Esclusione della Russia: che cosa cambia per l'Italia e chi può essere ripescato

La Russia, per ordine della WADA (l'agenzia internazionale antidoping), è styata esclusa da tutte el principali competizioni internazionali e questo implica, nell’immediato, l’impossibilità di partecipare ai giochi Olimpici di Tokyo 2020. Ad alcuni atleti che saranno riconosciuti estranei al sistema di doping di stato che la WADA contesta sarà consentito gareggiare autonomamente sotto la bandiera del CIO (come già accaduto nel 2018 con i Giochi Invernali di PyengChang), ma per gli altri i Giochi resteranno un sogno. Gli scenari potrebbero dunque cambiare già a partire dalla composizione dei qualificati.

Eventuali ripescaggi

Il primo passo sarà quello di ricomporre, nei vari sport, l’elenco dei qualificati. Per alcune discipline, infatti, gli atleti russi hanno staccato il pass olimpico e quindi occuperebbero un posto tra quelli disponibili. La loro escluisione comporerebbe il ripescaggio degli atleti che non si erano qualificati in prima battuta. Per l’Italia questo potrebbe per esempio rappresentare un vantaggio nella ginnastica artistica maschile: la Russia aveva conquistato la qualificazione a squadre agli ultimi Mondiali e l’Italia è stata la prima delle escluse. Il ban imposto dalla WADA potrebbe quindi significare il reintegro dei nostri ragazzi.

Marco Lodadio, Europei Ginnastica, Getty ImagesGetty Images

L’Italia con meno ostacoli a Tokyo: chi si avvantaggia

Ripescaggi a parte, l’esclusione di molti atleti potrebbe fare gioco ai colori azzurri (anche se ricreerebbe in parte lo scenario di “vuoto” vissuto ai tempi di Mosca 1980 e Los Angeles 1984, anche se in quelle due edizioni si verificarono boicottaggi legati alla Guerra Fredda). In ogni caso, ci sono clienti scomodi che verrebbero eliminati dal cammino dell’Italia verso un buon medagliere, a partire per esempio dal nuoto e da Yulia Efimova, personaggio già noto all’antidoping e candidata per una medaglia nella rana, diretta concorrente di Martina Carraro che nei 100 ai Mondiali di Gwangju arrivò terza alle spalle di King e appunto Efimova.

Altra rivale temibile è la fiorettista Inna Deriglazova, campionessa olimpica in carica e diretta concorrente delle atlete che compongono il nostro Dream Team, ma anche Frank Chamizo nella lotta sarebbe più lanciato verso un metallo pesante, dato che agl ultimi Mondiali ha perso contro il russo Zarubek Siniakov. Nell’atletica, tra gli avversari di Gianmarco Tamberi nel salto in alto “sparirebbero” nomi come Mikhail Arimenko e Ilya Ivanchuk.

Anche nel tennis la Russia sta tornando forte e Andrey Rublev (23 ranking ATP), Karen Khachanov (17) ma soprattutto Daniil Medvedev (5) potrebbero essere delle importanti teste di serie che verrebbero eliminate dal tabellone e quindi per tutti – non solo per l’Italia – il cammino verso la medaglia sarebbe un po’ diverso.

Resta sospeso il discorso riguardante le squadre. Si è infatti sempre parlato di atleti a livello individuale e non è ancora chiaro se possano essere punite intere squadra in quanto composte da atleti russi. Se la squalifica valesse anche per gli sport di squadra, sarebbe un punto a favore per l’Italvolley maschile, che contro la Russia patisce da sempre. La Russia ha 21 giorni di tempo per fare ricorso, un ricorso già annunciato da Putin e dalla RUSADA, perciò lo scenario è tutt’altro che chiaro, per ora.