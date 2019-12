L'auspicio di Malagò verso Tokyo 2020: "Mi basterebbe vincere una medaglia in più di Rio 2016"

Quante medaglie conquisterà l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020? Mancano sette mesi ai Giochi e questo quesito è uno dei più gettonati tra gli appassionati di sport che aspettano l’inizio della rassegna a cinque cerchi, le previsioni sul medagliere e sul numero di podi rappresentano da sempre un gioco estremamente divertente, una sorta di scommessa simpatica per vivere i Giochi ancora in maniera più intensa. L’Italia è presente nella top ten del medagliere in maniera ininterrotta da Atlanta 1996, il record di podi è di 36 toccato a Roma 1960 e a Los Angeles 1932 mentre il primato di ori risale a Los Angeles 1984 (14). La nostra Nazione riuscirà a confermarsi nell’elite dell’evento anche in Giappone? Quante medaglie finiranno al collo degli azzurri e quante volte suonerà l’Inno di Mameli nel Sol Levante?

Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ne ha parlato nella giornata di ieri ai margini dell’ultimo Consiglio Nazionale di quest’anno. La Gazzetta dello Sport ha riportato alcune dichiarazioni del numero 1 dello sport italiano:

" A Tokyo sarei contento già con una sola medaglia in più rispetto a Rio. "

Tre anni fa si chiuse con 28 medaglie (8 ori, 12 argenti, 8 bronzi) e il nono posto nel medagliere. A Malagò potrebbero dunque bastare 29 podi ma ha anche precisato che “l’augurio è di sbagliare e dover pagare di più". Ci si riferisce ai premi stanziati per gli atleti che saliranno sul pdio, sono stati previsti 6,5 milioni di euro.