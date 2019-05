La proiezione del medagliere di Tokyo 2020: Italia sempre in top 10, in testa gli USA

Come accade prima di ogni edizione dei Giochi Olimpici arriva la proiezione del medagliere: Gracenote, agenzia multimediale che si occupa - tra le altre cose - di elaborare dati inerenti lo sport, ha emanato la sua primissima versione di quello che potrebbe essere il medagliere di Tokyo 2020.

Come funziona il medagliere virtuale

Ancora in fase embrionale, lo schema si basa su un algoritmo che interpola i risultati degli atleti che dovrebbero partecipare ai Giochi e, calcolando le probabilità di successo, stila un medagliere virtuale. In questa prima versione, non ci sono molte variazioni rispetto al medagliere di Rio 2016, l'edizione precedente dei Giochi Estivi.

USA sempre primi, Italia ancora in top 10

Il medagliere del 2016 aveva visto trionfare gli USA davanti a Regno Unito e Cina, mentre l'Italia era nona. Ecco com'era il medagliere di Rio 2016

Posizione Nazione Ori Argenti Bronzi Medaglie totali 1 Stati Uniti d'America 46 37 38 121 2 Regno Unito 27 23 17 67 3 Cina 26 18 26 70 4 Russia 19 18 19 56 5 Germania 17 10 15 42 6 Giappone 12 8 21 41 7 Francia 10 18 14 42 8 Corea del Sud 9 3 9 21 9 Italia 8 12 8 28 10 Australia 8 11 10 29

Il tricolore figura dunque nella top ten mondiali e secondo Gracenote sarà ancora così, perché la nuova proiezione vede di nuovo in testa gli USA e la rappresentativa azzurra sempre al nono posto. Variano un po' le posizioni nel mezzo.

L'ipotetico medagliere del 2020

Ecco come potrebbe quindi essere il medagliere di Tokyo, con la new entry dei Paesi Bassi al posto dell'Australia, che invece fa un balzo in avanti escludendo di fatto la Corea del Sud. E l'Italia slitta di una posizione.

Posizione Nazione Ori Argenti Bronzi Medaglie totali 1 Stati Uniti d'America 47 32 44 123 2 Cina 35 31 20 76 3 Russia 18 23 25 66 4 Giappone 31 24 8 63 5 Regno Unito 14 14 18 46 6 Paesi Bassi 14 7 11 32 7 Germania 13 11 16 40 9 Australia 12 20 12 44 9 Francia 10 16 15 41 10 Italia 7 15 12 34

Calano dunque gli ori, secondo la proiezione, per l'Italia, ma aumenta il numero totale di medaglie; resta inoltre l'incognita Russia per il contenzioso aperto con la WADA a proposito del doping di stato e degli atleti non ammessi. Col passare dei mesi seguiremo quale sarà l'evoluzione dei calcoli, nella speranza che gli azzurri possano guadagnare qualche posizione,