La Russia presenterà appello al TAS, ma per la RUSADA "non c'è alcuna possibilità di vincerlo"

La Russia presenterà appello dinanzi al Tribunale di Arbitrato dello Sport (TAS) di Losanna contro la squalifica per 4 anni da Olimpiadi ed eventi internazionali inflitta dalla WADA. Lo ha annunciato Svetlana Zhurova, vicepresidente della commissione internazionale della Duma, all'agenzia TASS. Il 19 dicembre si terrà una riunione del Consiglio di vigilanza della RUSADA che deciderà se accetta queste raccomandazioni o meno.

" Sono sicura al 100% (che la Russia ricorrerà al TAS, ndr) perché dobbiamo difendere i nostri atleti "

In realtà, però, non regna l'ottimismo nell'ambiente. La squalifica è stata definita "tragedia" per gli atleti russi puliti dal presidente della RUSADA, l'agenzia russa antidoping.

Yury Ganus, parlando ad AFP, ha commentato le decisioni dell'Agenzia Mondiale che ha escluso la Russia dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Pechino 2022. Il capo dell'antidoping russo ha poi dichiarato che

" Non c'è alcuna possibilità di vincere l'appello "

Ganus ha poi rivelato che alcuni atleti starebbero già pensando di lasciare la Russia per poter competere alle Olimpiadi.

Per ora la stima è di circa 150 atleti che potrebbero riceve il pass "indipendente" per partecipare a Tokyo 2020, ma nel caso in cui la richiesta non venisse accettata bisognerebbe ricorrere, per le qualificazioni olimpiche, ai ripescaggi in ogni singolo sport in cui uno o più atleti russi avessero conquistato un posto.