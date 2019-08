Il CIO aveva messo in guardia il CONI, il cui presidente Giovanni Malagò aveva a sua volta allertato il Parlamento, ma l’avvertimento è caduto nel vuoto. Il Senato ha approvato la legge delega sullo sport, con grande soddisfazione della maggioranza, e tutto ora rischia di precipitare.

Le motivazioni: CONI senza autonomia e giurisdizione

Malagò l’aveva detto: “Questa legge ci porterà dei problemi” e così è stato. Inascoltato, il presidente del CONI aveva preconizzato una reazione del CIO al testo di legge, e la reazione va letta tra le righe della lettera di richiamo recapitata proprio allo stesso CONI. Apertamente non c’è scritto nulla, si parla di “ulteriori azioni da parte del CIO”, ma già sappiamo che cosa è stato in grado di fare il Comitato Olimpico Internazionale con gli Stati che non rispettavano appieno la Carta Olimpica: si parla di esclusione, come già accaduto a Kuwait e India. Il motivo è che il CONI non avrebbe la necessaria autonomia e giurisdizione sulla promozione e lo sviluppo dello sport a livello dilettantistico: queste competenze sarebbero direttamente riconducibili al Governo.

Esclusione da Tokyo 2020 e revoca dell’assegnazione Milano-Cortina 2026

In concreto, l’esclusione comporterebbe la cancellazione della bandiera italiana dalle partecipanti ai prossimi Giochi Olimpici estivi e tutti i qualificati di nazionalità italiana sarebbero costretti a gareggiare da atleti indipendenti: niente maglia azzurra, niente Tricolore, niente Fratelli d’Italia. Ed è la paura che ha, per esempio, Elisa Di Francisca, fiorettista con due ori a Londra 2012 e un argento a Rio 2016, che aveva deciso di chiudere la sua brillante carriera alla grande proprio rappresentando l’Italia ai Giochi di Tokyo 2020. Ecco i suoi timori rivelati a Corriere.it:

" Non riesco a pensare di vivere un momento meraviglioso e di unità come i Giochi senza bandiera né inno. È un colpo basso che noi atleti non meritiamo. Spero che non succeda mai. La politica? Che almeno ci consultassero, facessero parlare anche noi... E pensare che lo sport e le medaglie che portiamo sono una delle principali risorse positive del Paese. "

Non è tutto. Se il testo della legge restasse tale e il CIO decidesse di agire, potrebbe anche revocare l’assegnazione dell’edizione dei Giochi Invernali del 2026 a Milano-Cortina. E sarebbe una sconfitta per tutti, in primis per il CIO che ha voluto fortemente appoggiare l’Italia, per il CONI che ha lavorato tantissimo al progetto, per le Regioni Lombardia e Veneto, che da subito hanno offerto appoggio e collaborazione per la realizzazione di un sogno e infine anche per il Governo, che dopo lunghe consultazioni ha dato l’ok per la candidatura, consapevole del fatto che uno sforzo economico tale non può essere soltanto a carico delle Regioni coinvolte, di sponsor ed eventuali benefattori.

E ora, cosa succede? 4 possibili scenari

Non tutto è perduto, però. Se da un lato c’è questa terribile spada di Damocle che pende sullo sport italiano, dall’altro ci sono diverse soluzioni che si possono applicare per evitare il disastro totale.

La prima sarebbe quella di essere propositivi e collaborativi . In una situazione così delicata, la risposta vagamente derisoria emessa in prima battuta dalle fonti di maggioranza per replicare alla reprimenda arrivata dovrebbe essere seguita da una serie di argomentazioni chiare e organiche in cui si possa spiegare al CIO, se effettivamente alcune delle verifiche richieste sono già contenute nel testo, che non c’è nulla da temere e i motivi per cui questa legge non viola la Carta Olimpica.

. In una situazione così delicata, la risposta vagamente derisoria emessa in prima battuta dalle fonti di maggioranza per replicare alla reprimenda arrivata dovrebbe essere seguita da una serie di argomentazioni chiare e organiche in cui si possa spiegare al CIO, se effettivamente alcune delle verifiche richieste sono già contenute nel testo, che non c’è nulla da temere e i motivi per cui questa legge non viola la Carta Olimpica. La seconda, se invece ci sono delle lacune nel testo, è quella di accettare l’incontro tra le due parti proposto dal presidente del CIO Bach, per consentire all’Italia di dare al Comitato Olimpico Internazionale la possibilità di interpretare correttamente la legge e, di rimando, di dare al CIO L'opportunità di fornire al Governo i suggerimenti adeguati per un aggiustamento che faccia rientrare l’allarme.

e, di rimando, di dare al CIO L'opportunità di fornire al Governo i suggerimenti adeguati per un aggiustamento che faccia rientrare l’allarme. La terza, una volta capiti i nodi chiave dell’attrito creatosi col CIO, è che il Governo si muova nella direzione giusta per raddrizzare il tiro. La legge delega, infatti, è una legge ordinaria che fornisce al Governo la delega per la funzione legislativa . Tale delega si attuerebbe concretamente con una serie di decreti emessi dal Consiglio dei Ministri, che potrebbero così fornire al CIO le rassicurazioni necessarie per ristabilire l’armonia e l’equilibrio.

. Tale delega si attuerebbe concretamente con una serie di decreti emessi dal Consiglio dei Ministri, che potrebbero così fornire al CIO le rassicurazioni necessarie per ristabilire l’armonia e l’equilibrio. La quarta è l’intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Una legge delega, infatti, è soggetta in quanto legge ordinaria all’approvazione diretta, regolamentata dall’artico 73 della Costituzione Italiana, che recita:

" Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione "

Camera e Senato hanno dato il loro ok, l’ultima parola spetta quindi a Mattarella, che è il primo a potersi opporre alla legge e in quel caso sarebbe necessaria una ridiscussione in Parlamento, dove in prima battuta erano stati bocciati tutti gli emendamenti proposti. Il nostro Presidente si è sempre dimostrato molto vicino e attento al mondo dello sport e quindi non è escluso che un suo eventuale intervento possa essere risolutivo.

Non tutto è perduto, insomma, ma adesso bisogna fare molta attenzione a ogni singola parola perché l’equilibrio al momento è molto fragile e basta davvero poco per romperlo, con danni d’immagine, economici, morali e di mille altri tipi che farebbero del male a tutti.