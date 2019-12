Premier russo Medvedev: "Ci siano misure più dure, noi abbiamo peccato ma anche gli altri..."

Il primo ministro russo Dmitry Medvedev ha detto giovedì che le autorità dovrebbero impegnarsi maggiormente contro il doping nello sport insistendo sul fatto che anche altri paesi non sono "senza peccato". La Russia rischia una possibile nuova sospensione e potrebbe essere esclusa da tutte le competizioni sportive per quattro anni, comprese le Olimpiadi estive del 2020 a Tokyo e le Olimpiadi invernali del 2022 a Pechino. Le autorità russe sono accusate di aver manomesso i dati dei test antidroga consegnati alla WADA. Parlando con i giornalisti durante l'annuale sessione di domande e risposte televisive, Medvedev ha ammesso che "abbiamo un problema con il doping e questo è inaccettabile", ha detto.

" Dovremmo adottare una linea più dura su questa questione, verso coloro che prendono le decisioni sull'uso di queste sostanze. Qui abbiamo commesso un peccato, ma gli altri paesi sono senza peccato?". "

Medvedev ha sostenuto che gli atleti russi non dovrebbero essere puniti per gli errori degli altri e si è lamentato del fatto che lo scandalo doping sia come una "serie TV anti-russa senza fine".

