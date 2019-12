Putin: "L'esclusione è una sentenza politica, nulla da rimproverare al comitato russo: ricorreremo"

Il presidente russo Vladimir Putin ha fortemente criticato la decisione dell'Agenzia mondiale antidoping di bandire per quattro anni la Russia dagli eventi sportivi mondiali a causa di violazioni sul doping.

Secondo Putin si tratta di una sentenza "motivata politicamente" che "contraddice" la Carta olimpica.

" Non c'è nulla di cui rimproverare il Comitato olimpico russo e, se non c'è alcun rimprovero nei confronti di questo comitato, il Paese dovrebbe poter prendere parte alle gare sotto la propria bandiera. "

Putin era presente a un vertice politico internazionale a Parigi dove si è parlato anche di questo scandalo. Il presidente russo ha così colto l'occasione per annunciare, come già si era intuito dalle immediate reazioni, che verrà presentato ricorso contro questa decisione:

La cosa più importante è che ogni sanzione, come avviene dai tempi del diritto romano, deve essere individuale. Non possono esserci sanzioni collettive.