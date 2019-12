Sei ori ai Mondiali in specialità olimpiche per l'Italia: tutti i podi degli azzurri verso Tokyo

L’Italia ha conquistato sei ori agli ultimi Mondiali negli sport che saranno presenti anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il sigillo più recente è quello di Vittorio Bissaro e Maelle Frascati che proprio ieri hanno trionfato con il loro Nacra 17 (catamarano misto, stiamo parlando di vela) nella baia di Auckland. In estate sono invece arrivate le apoteosi nel nuoto con Federica Pellegrini (200 stile libero), Simona Quadarella (1500 stile libero) e Gregorio Paltrinieri (800 stile libero), sempre in Corea del Sud ha fatto festa anche la Nazionale di pallanuoto maschile con un magico Settebello capace di tornare sul tetto del Pianeta. L’unico alloro che non ha a che fare con l’acqua è quello di Diana Bacosi nello skeet (tiro a volo) mentre va ricordata l’affermazione di Simone Alessio nel taekwondo ma la categoria 74 kg non è prevista nel programma olimpico.

Complessivamente il Bel Paese ha vinto 35 medaglie iridate (6 ori, 12 argenti, 17 bronzi) e occupa il dodicesimo posto nel medagliere virtuale che tiene ancora in considerazione la Russia, oggi esclusa dai Giochi dopo la decisione della WADA. Di seguito tutte le medaglie vinte dall’Italia agli ultimi Mondiali in specialità presenti anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Le medaglie dell'Italia

ORO (6):

Federica Pellegrini (200 stile libero, nuoto), Simona Quadarella (1500 stile libero, nuoto), Gregorio Paltrinieri (800 stile libero, nuoto), Vittorio Bissaro/Maelle Frascari (Nacra 17, vela), Diana Bacosi (skeet, tiro a volo), Italia (pallanuoto maschile)

ARGENTO (12):

Letizia Paternoster (ciclismo su pista, omnium), Luigi Busà (75 kg, karate), Italia (volley femminile), Italia (fioretto a squadre femminile, scherma), Mauro De Filippis (trap, tiro a volo), Tammaro Cassandro (skeet, tiro a volo), Simona Quadarella (800 stile libero, nuoto), Stefano Oppo/Pietro Ruta (doppio pesi leggeri, canottaggio), Elena Micheli (pentathlon), Frank Chamizo (74 kg, lotta), Matteo Trentin (prova in linea, ciclismo su strada), Marco Lodadio (anelli, ginnastica artistica)

Video - Letizia Paternoster è argento nell'omnium a Minsk: gli ultimi giri e il suo sorriso all'arrivo 03:06

BRONZO (17):

Mattia Busato (kata, karate), Viviana Bottaro (kata, karate), Gabriele Detti (400 stile libero, nuoto), Gregorio Paltrinieri (1500 stile libero, nuoto), Martina Carraro (200 rana, nuoto) Mauro Nespoli/Vanessa Landi (mixed team, tiro con l’arco), Rachele Bruni (10 km, nuoto di fondo), Andrea Santarelli (spada maschile, scherma), Luca Curatoli (sciabola maschile, scherma), Italia (sciabola a squadre maschile, scherma), Italia (spada a squadre femminile, scherma), Arianna Errigo (fioretto femminile, scherma), Elisa Di Francisca (fioretto femminile, scherma), Italia (fioretto a squadre maschile, scherma), Quattro senza maschile (canottaggio), Filippo Ganna (cronometro, ciclismo su strada), Italia (gara a squadre femminile, ginnastica artistica).