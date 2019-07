Svelate le medaglie di Tokyo 2020, create con materiale riciclato da vecchi dispositivi elettronici

Gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo 2020 hanno presentato mercoledì le medaglie con cui saranno premiati gli atleti la prossima estate. Le medaglie sono state progettate per riflettere l''energia' degli atleti, saranno realizzate con materiali riciclati raccolti da vecchi dispositivi elettronici.

Secondo gli organizzatori l'obiettivo di queste medaglie è di "assomigliare a pietre grezze che sono state lucidate e che ora brillano". I premi in oro, argento e bronzo hanno ciascuno una superficie ruvida, quasi meringata sull'anello esterno, che circonda un centro liscio e brillante. Le medaglie sono state svelate nel corso di una cerimonia ad un anno esatto dall'inizio dei Giochi, alla presenza del presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach. "Posso dire di non aver mai visto una città olimpica preparata come Tokyo un anno prima delle Olimpiadi", ha sottolineato Bach.