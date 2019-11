Il 24 luglio 2020 inizierà ufficialmente la XXXII edizione dei Giochi Olimpici Estivi: a Tokyo si inaugurerà la manifestazione con la Cerimonia d'Apertura, anche se in realtà le competizioni prenderanno il via il 22 luglio. Si inizierà già dal giorno dopo l'inizio ad assegnare le medaglie. Questo è il calendario completo delle finali, con orario italiano (orario giapponese tra parentesi): la giornata più intensa sarà l'8 agosto, con ben 34 eventi medaglia in programma.

25 luglio (11 finali)

Tiro a segno - Carabina 10m Femminile - 03:45 - 04:25 (10:45 - 11:25)

Ciclismo - Prova in Linea Maschile - 04:00 - 11:00 (11:00 - 18:00)

Sollevamento Pesi - 49kg Femminile - 05:50 - 07:40 (12:50 - 14:40)

Tiro a segno - Pistola 10m Maschile - 08:30 - 09:10 (15:30 - 16:10)

Tiro con l'arco - Gara a Squadre Mista - 09:45 - 10:04 (16:45 - 17:04)

Judo - -48kg Femminile - 11:10 - 12:10 (18:10 - 19:10)

Judo - -60kg Maschile - 11:10 - 12:10 (18:10 - 19:10)

Scherma - Spada Individuale Femminile - 13:11 - 13:36 (20:11 - 20:36)

Scherma - Sciabola Individuale Maschile - 13:38 - 14:03 (20:38 - 21:03)

Taekwondo - -49kg Femminile - 14:30 - 14:45 (21:30 - 21:45)

Taekwondo - -58kg Maschile - 14:45 - 15:00 (21:45 - 22:00)

26 luglio (18 finali)

Nuoto - 4x100m Stile Libero Femminile - 03:30 - 05:30 (10:30 - 12:30)

Nuoto - 400m Misti Femminili - 03:30 - 05:30 (10:30 - 12:30)

Nuoto - 400m Misti Maschili - 03:30 - 05:30 (10:30 - 12:30)

Nuoto - 400m Stile Libero Maschili - 03:30 - 05:30 (10:30 - 12:30)

Tiro a segno - Pistola 10m Femminile - 04:15 - 04:55 (11:15 - 11:55)

Skateboard - Street Maschile - 05:30 - 06:28 (12:30 - 13:28)

Ciclismo - Prova in Linea Femminile - 06:00 - 10:20 (13:00 - 17:20)

Tuffi - Trampolino Sincro Femminile - 08:00 - 09:00 (15:00 - 16:00)

Tiro a segno - Carabina 10m Maschile - 08:30 - 09:10 (15:30 - 16:10)

Sollevamento Pesi - 61kg Maschile - 08:50 - 10:40 (15:50 - 17:40)

Tiro con l'arco - Gara a Squadre Femminile - 09:40 - 10:03 (16:40 - 17:03)

Judo - -66kg Maschile - 11:10 - 12:10 (18:10 - 19:10)

Judo - -52kg Femminile - 11:10 - 12:10 (18:10 - 19:10)

Sollevamento Pesi - 67kg Maschile - 12:50 - 14:40 (19:50 - 21:40)

Scherma - Fioretto Individuale Femminile - 13:56 - 14:26 (20:56 - 21:26)

Scherma - Spada Individuale Maschile - 14:28 - 14:53 (21:28 - 21:53)

Taekwondo - -57kg Femminile - 14:30 - 14:45 (21:30 - 21:45)

Taekwondo - -68kg Maschile - 14:45 - 15:00 (21:45 - 22:00)

27 luglio (21 finali)

Triathlon - Prova Maschile - 00:30 - 02:30 (07:30 - 09:30)

Nuoto -100m Farfalla Femminili - 03:30 - 05:30 (10:30 - 12:30)

Nuoto - 4x100m Stile Libero Maschile - 03:30 - 05:30 (10:30 - 12:30)

Nuoto - 400m Stile Libero Femminili - 03:30 - 05:30 (10:30 - 12:30)

Nuoto - 100m Rana Maschili - 03:30 - 05:30 (10:30 - 12:30)

Skateboard - Street Femminile - 05:30 - 06:28 (12:30 - 13:28)

Tiro a volo - Skeet Femminile - 07:00 - 07:45 (14:00 - 14:45)

Ciclismo - Mountain Bike Maschile - 08:00 - 10:00 (15:00 - 17:00)

Tuffi - Piattaforma Sincro Maschile - 08:00 - 09:00 (15:00 - 16:00)

Canoa Slalom - C1 Maschile - 08:45 - 09:22 (15:45 - 16:22)

Tiro a volo - Skeet Maschile - 09:00 - 09:45 (16:00 - 16:45)

Tiro con l'arco - Gara a Squadre Maschile - 09:40 - 10:03 (16:40 - 17:03)

Judo - -73kg Maschile - 11:10 - 12:10 (18:10 - 19:10)

Judo - -57kg Femminile - 11:10 - 12:10 (18:10 - 19:10)

Ginnastica artistica - Prova a Squadre Maschile - 12:00 - 14:45 (19:00 - 21:45)

Sollevamento Pesi - 55kg Femminile - 12:50 - 14:40 (19:50 - 21:40)

Scherma - Sciabola Individuale Femminile - 13:56 - 14:21 (20:56 - 21:21)

Tennis Tavolo - Torneo a Squadre Misto - 14:00 - 15:00 (21:00 - 22:00)

Scherma - Fioretto Individuale Maschile - 14:23 - 14:53 (21:23 - 21:53)

Taekwondo - -67kg Femminile - 14:30 - 14:45 (21:30 - 21:45)

Taekwondo - -80kg Maschile - 14:45 - 15:00 (21:45 - 22:00)

28 luglio (22 finali)

Triathlon - Prova Femminile - 00:30 - 02:40 (07:30 - 09:40)

Canottaggio - Quattro di Coppia Maschile - 02:50 - 03:02 (09:50 - 10:02)

Canottaggio - Quattro di Coppia Femminile - 03:02 - 03:14 (10:02 - 10:14)

Nuoto - 100m Dorso Femminili - 03:30 - 05:30 (10:30 - 12:30)

Nuoto - 100m Rana Femminili - 03:30 - 05:30 (10:30 - 12:30)

Nuoto - 200m Stile Libero Maschili - 03:30 - 05:30 (10:30 - 12:30)

Nuoto - 100m Dorso Maschili - 03:30 - 05:30 (10:30 - 12:30)

Tiro a segno - Pistola 10m Mix - 04:00 - 04:40 (11:00 - 11:40)

Tuffi - Piattaforma Sincro Femminile - 08:00 - 09:00 (15:00 - 16:00)

Ciclismo - Mountain Bike Femminile - 08:00 - 10:00 (15:00 - 17:00)

Tiro a segno - Carabina 10m Mix - 08:30 - 09:10 (15:30 - 16:10)

Sollevamento Pesi - 59kg Femminile - 08:50 - 10:40 (15:50 - 17:40)

Kayak Slalom - K1 Femminile - 09:00 - 09:37 (16:00 - 16:37)

Equitazione - Dressage a Squadre - 10:30 - 15:15 (17:30 - 22:15)

Judo - -63kg Femminile - 11:10 - 12:10 (18:10 - 19:10)

Judo - -81kg Maschile - 11:10 - 12:10 (18:10 - 19:10)

Scherma - Spada a Squadre Femminile -12:30 - 13:20 (19:30 - 20:20)

Ginnastica artistica - Prova a Squadre Femminile - 12:45 - 14:45 (19:45 - 21:45)

Sollevamento Pesi - 64kg Femminile - 12:50 - 14:40 (19:50 - 21:40)

Softball - 13:00 - 15:00 (20:00 - 22:00)

Taekwondo - +67kg Femminile - 14:30 - 14:45 (21:30 - 21:45)

Taekwondo - +80kg Maschile - 14:45 - 15:00 (21:45 - 22:00)

29 luglio (23 finali)

Surf - Prova Femminile - 01:00 - 06:00 (08:00 - 13:00)

Surf - Prova Maschile - 01:00 - 06:00 (08:00 - 13:00)

Canottaggio - Due di Coppia Femminile - 02:18 - 02:30 (09:18 - 09:30)

Canottaggio - Due di Coppia Maschile - 02:30 - 02:42 (09:30 - 09:42)

Canottaggio - Quattro Senza Femminile - 02:50 - 03:02 (09:50 - 10:02)

Canottaggio - Quattro Senza Maschile - 03:10 - 03:22 (10:10 - 10:22)

Nuoto - 200m Stile Libero Femminili - 03:30 - 05:30 (10:30 - 12:30)

Nuoto - 200m Misti Femminili - 03:30 - 05:30 (10:30 - 12:30)

Nuoto - 200m Farfalla Maschili - 03:30 - 05:30 (10:30 - 12:30)

Nuoto - 1500m Stile Libero Femminili - 03:30 - 05:30 (10:30 - 12:30)

Nuoto - 4x200m Stile Libero Maschile - 03:30 - 05:30 (10:30 - 12:30)

Ciclismo - Cronometro Femminile - 04:30 - 05:55 (11:30 - 12:55)

Ciclismo - Cronometro Maschile - 07:00 - 10:20 (14:00 - 17:20)

Tuffi - Trampolino Sincro Maschile - 08:00 - 09:00 (15:00 - 16:00)

Equitazione - Dressage Individuale - 10:30 - 14:00 (17:30 - 21:00)

Rugby - Torneo Maschile - 11:00 - 11:30 (18:00 - 18:30)

Judo - -90kg Maschile - 11:10 - 12:10 (18:10 - 19:10)

Judo - -70kg Femminile - 11:10 - 12:10 (18:10 - 19:10)

Ginnastica artistica - All Around Individuale Maschile - 12:15 - 14:50 (19:15 - 21:50)

Scherma - Sciabola a Squadre Maschile - 12:30 - 13:20 (19:30 - 20:20)

Sollevamento Pesi - 73kg Maschile - 12:50 - 14:40 (19:50 - 21:40)

Basket 3x3 - Torneo Femminile - 14:55 - 15:25 (21:55 - 22:25)

Basket 3x3 - Torneo Maschile - 15:25 - 15:55 (22:25 - 22:55)

30 luglio (17 finali)

Canottaggio - Due Senza Maschile - 02:18 - 02:30 (09:18 - 09:30)

Canottaggio - Due Senza Femminile - 02:30 - 02:42 (09:30 - 09:42)

Canottaggio - Due di Coppia Pesi Leggeri Maschile - 02:50 - 03:02 (09:50 - 10:02)

Canottaggio - Due di Coppia Pesi Leggeri Femminile - 03:10 - 03:22 (10:10 - 10:22)

Nuoto - 200m Rana Maschili - 03:30 - 05:30 (10:30 - 12:30)

Nuoto - 100m Stile Libero Maschili - 03:30 - 05:30 (10:30 - 12:30)

Nuoto - 4x200m Stile Libero Femminile - 03:30 - 05:30 (10:30 - 12:30)

Nuoto - 200m Farfalla Femminili - 03:30 - 05:30 (10:30 - 12:30)

Nuoto - 800m Stile Libero Maschili - 03:30 - 05:30 (10:30 - 12:30)

Tiro a volo - Trap Femminile - 07:00 - 07:45 (14:00 - 14:45)

Canoa Slalom - C1 Femminile - 08:45 - 09:22 (15:45 - 16:22)

Tiro a volo - Trap Maschile - 09:00 - 09:45 (16:00 - 16:45)

Judo - -78kg Femminile - 11:10 - 12:10 (18:10 - 19:10)

Judo - -100kg Maschile - 11:10 - 12:10 (18:10 - 19:10)

Ginnastica artistica - All Around Individuale Femminile - 12:50 - 14:50 (19:50 - 21:50)

Scherma - Fioretto a Squadre Femminile - 12:55 - 14:10 (19:55 - 21:10)

Tennis Tavolo - Singolare Femminile - 14:00 - 15:00 (21:00 - 22:00)

31 luglio (22 luglio)

Atletica - 20km Marcia Maschile - 23:00 - 00:35 (06:00 - 07:35)

Canottaggio - Singolo Femminile - 02:42 - 02:54 (09:42 - 09:54)

Canottaggio - Singolo Maschile - 02:54 - 03:06 (09:54 - 10:06)

Canottaggio - Otto Con Femminile - 03:12 - 03:24 (10:12 - 10:24)

Nuoto - 200m Rana Femminili - 03:30 - 05:30 (10:30 - 12:30)

Nuoto - 200m Misti Maschili - 03:30 - 05:30 (10:30 - 12:30)

Canottaggio - Otto Con Maschile - 03:30 - 03:42 (10:30 - 10:42)

Nuoto - 100m Stile Libero Femminili - 03:30 - 05:30 (10:30 - 12:30)

Nuoto - 200m Dorso Maschili - 03:30 - 05:30 (10:30 - 12:30)

Ciclismo - BMX Race Maschile - 04:40 - 04:45 (11:40 - 11:45)

Ciclismo - BMX Race Femminile - 04:48 - 04:53 (11:48 - 11:53)

Tennis - Doppio Maschile - 05:00 - 13:00 (12:00 - 20:00)

Tiro a segno - Pistola 25m Femminile - 07:00 - 07:40 (14:00 - 14:40)

Trampolino elastico - Gara femminile - 07:50 - 08:15 (14:50 - 15:15)

Kayak Slalom - K1 Maschile - 09:00 - 09:37 (16:00 - 16:37)

Badminton - Doppio Misto - 09:30 - 15:30 (16:30 - 22:30)

Tiro con l'arco - Prova Individuale Femminile - 09:45 - 10:00 (16:45 - 17:00)

Judo - +100kg Maschile - 11:10 - 12:10 (18:10 - 19:10)

Judo - +78kg Femminile - 11:10 - 12:10 (18:10 - 19:10)

Scherma - Spada a Squadre Maschile - 12:30 - 13:20 (19:30 - 20:20)

Atletica - 10.000m Maschili - 13:40 - 14:10 (20:40 - 21:10)

Tennis Tavolo - Singolare Maschile - 14:00 - 15:00 (21:00 - 22:00)

1 agosto (21 finali)

Triathlon - Prova Mista - 01:30 - 03:10 (08:30 - 10:10)

Nuoto - 800m Stile Libero Femminili - 03:30 - 05:30 (10:30 - 12:30)

Nuoto - 4x100m Misti - 03:30 - 05:30 (10:30 - 12:30)

Nuoto - 100m Farfalla Maschili - 03:30 - 05:30 (10:30 - 12:30)

Nuoto - 200m Dorso Femminili - 03:30 - 05:30 (10:30 - 12:30)

Tennis - Singolare Femminile - 05:00 - 13:00 - (12:00 - 20:00)

Tiro a volo - Trap Mix - 06:45 - 07:30 (13:45 - 14:30)

Vela - RS:X Femminile - 07:30 - 08:00 (14:30 - 15:00)

Trampolino elastico - Gara Maschile - 07:50 - 08:15 (14:50 - 15:15)

Vela - RS:X Maschile - 08:30 - 09:00 (15:30 - 16:00)

Sollevamento Pesi - 81kg Maschile - 08:50 - 10:40 (15:50 - 17:40)

Tiro a segno - Carabina 50m 3 Posizioni Femminile - 09:00 - 09:50 (16:00 - 16:50)

Tiro con l'arco - Prova Individuale Maschile - 09:45 - 10:00 (16:45 - 17:00)

Badminton - Doppio Maschile - 11:00 - 16:00 (18:00 - 23:00)

Rugby - Torneo Femminile - 11:00 - 11:30 (18:00 - 18:30)

Judo - Prova a Squadre - 11:20 - 12:00 (18:20 - 19:00)

Scherma - Sciabola a Squadre Femminile - 12:30 - 13:20 (19:30 - 20:20)

Sollevamento Pesi - 96kg Maschile - 12:50 - 14:40 (19:50 - 21:40)

Atletica - Lancio del Disco Maschile - 13:15 - 14:25 (20:15 - 21:25)

Atletica - 4x400m Mista - 14:35 - 14:39 (21:35 - 21:39)

Atletica - 100m Femminili - 14:50 - 14:51 (21:50 - 21:51)

2 agosto (26 finali)

Atletica - Maratona Femminile - 23:00 - 02:15 (06:00 - 09:15)

Golf - Torneo Maschile - 00:30 - 08:30 (07:30 - 15:30)

Ciclismo - BMX Park Femminile - 03:10 - 04:10 (10:10 - 11:10)

Nuoto - 1500m Stile Libero Maschili - 03:30 - 05:30 (10:30 - 12:30)

Nuoto - 50m Stile Libero Femminili - 03:30 - 05:30 (10:30 - 12:30)

Nuoto - 4x100m Misti Maschile - 03:30 - 05:30 (10:30 - 12:30)

Nuoto - 4x100m Misti Femminile - 03:30 - 05:30 (10:30 - 12:30)

Nuoto - 50m Stile Libero Maschili - 03:30 - 05:30 (10:30 - 12:30)

Atletica - Getto del Peso Femminile - 03:35 - 04:45 (10:35 - 11:45)

Ciclismo - BMX Park Maschile - 04:20 - 05:20 (11:20 - 12:20)

Tennis - Doppio Femminile - 05:00 - 13:00 (12:00 - 20:00)

Tennis - Doppio Misto - 05:00 - 13:00 (12:00 - 20:00)

Tennis - Singolare Maschile - 05:00 - 13:00 (12:00 - 20:00)

Vela - Laser Maschile - 07:30 - 08:00 (14:30 - 15:00)

Tuffi - Trampolino 3m Femminile - 08:00 - 09:30 (15:00 - 16:30)

Vela - Laser Radial Femminile - 08:30 - 09:00 (15:30 - 16:00)

Ginnastica artistica - Corpo Libero Maschile - 10:00 - 10:35 (17:00 - 17:35)

Ginnastica artistica - Volteggio Femminile - 10:45 - 11:20 (17:45 - 18:20)

Ginnastica artistica - Cavallo Maschile - 11:30 - 12:05 (18:30 - 19:05)

Atletica - Salto in Alto Maschile - 12:10 - 14:02 (19:10 - 21:02)

Ginnastica artistica - Parallele Asimmetriche Femminile - 12:15 - 12:50 (19:15 - 19:50)

Sollevamento Pesi - 76kg Femminile - 12:50 - 14:40 (19:50 - 21:40)

Scherma - Fioretto a Squadre Maschile - 12:50 - 14:00 (19:50 - 21:00)

Atletica - Salto Triplo Femminile - 13:20 - 14:37 (20:20 - 21:37)

Badminton - Singolare Femminile - 13:30 - 16:00 (20:30 - 23:00)

Atletica - 100m Maschili - 14:50 - 14:51 (21:50 - 21:51)

3 agosto (22 finali)

Atletica - Salto in Lungo Maschile - 03:20 - 04:40 (10:20 - 11:40)

Atletica - 100m Ostacoli Femminili - 04:50 - 04:51 (11:50 - 11:51)

Badminton - Doppio Femminile - 06:00 - 08:30 (13:00 - 15:30)

Tiro a segno - Pistola 25m Fuoco Rapido Maschile - 07:30 - 08:10 (14:30 - 15:10)

Vela - 49er FX Femminile - 07:30 - 08:00 (14:30 - 15:00)

Vela - 49er Maschile - 08:30 - 09:00 (15:30 - 16:00)

Sollevamento Pesi - 87kg Femminile - 08:50 - 10:40 (15:50 - 17:40)

Tiro a segno - Carabina 50m 3 Posizioni Maschile - 09:50 - 10:40 (16:50 - 17:40)

Equitazione - Concorso completo a Squadre - 10:00 - 12:35 (17:00 - 19:35)

Ginnastica artistica - Anelli Maschile - 10:00 - 10:35 (17:00 - 17:35)

Ginnastica artistica - Corpo Libero Femminile - 10:45 - 11:20 (17:45 - 18:20)

Ciclismo - Sprint a Squadre Femminile - 11:00 - 11:12 (18:00 - 18:12)

Ginnastica artistica - Volteggio Maschile - 11:30 - 12:05 (18:30 - 19:05)

Sollevamento Pesi - +87kg Femminile - 12:50 - 14:40 (19:50 - 21:40)

Lotta Greco-Romana - 60kg Maschile - 12:55 - 13:05 (19:55 - 20:05)

Atletica - Lancio del Disco Femminile - 13:00 - 14:10 (20:00 - 21:10)

Badminton - Singolare Maschile - 13:00 - 16:00 (20:00 - 23:00)

Lotta Greco-Romana - 130kg Maschile - 13:30 - 13:40 (20:30 - 20:40)

Equitazione - Concorso completo a Squadre - 13:45 - 14:45 (20:45 - 21:45)

Atletica - 3000m Siepi Maschili - 14:15 - 14:24 (21:15 - 21:24)

Lotta Libera - 76kg Femminile - 14:20 - 14:30 (21:20 - 21:30)

Atletica - 5000m Femminili - 14:40 - 14:57 (21:40 - 21:57)

4 agosto (24 finali)

Atletica - Salto in Lungo Femminile - 03:50 - 05:10 (10:50 - 12:10)

Kayak Sprint - K1 200m Femminile - 04:37 - 04:44 (11:37 - 11:44)

Canoa Sprint - C2 1000m Maschile - 04:54 - 05:02 (11:54 - 12:02)

Atletica - 400m Ostacoli Maschili - 05:20 - 05:21 (12:20 - 12:21)

Kayak Sprint - K1 1000m Maschile - 05:21 - 05:29 (12:21 - 12:29)

Kayak Sprint - K2 500m Femminile - 05:47 - 05:54 (12:47 - 12:54)

Pugilato - Pesi piuma (57kg) Femminili - 06:05 - 06:20 (13:05 - 13:20)

Vela - Finn Maschile - 07:30 - 08:00 (14:30 - 15:00)

Tuffi - Trampolino 3m Maschile - 08:00 - 09:30 (15:00 - 16:30)

Vela - Nacra 17 Misto - 08:30 - 09:00 (15:30 - 16:00)

Ginnastica artistica - Parallele Maschili - 10:00 - 10:35 (17:00 - 17:35)

Ciclismo su pista - Inseguimento a Squadre Femminile - 10:05 - 10:33 (17:05 - 17:33)

Ciclismo su pista - Sprint a Squadre Maschile - 10:35 - 10:47 (17:35 - 17:47)

Ginnastica artistica - Trave Femminile - 10:45 - 11:20 (17:45 - 18:20)

Ginnastica artistica - Sbarra Maschile - 11:30 - 12:05 (18:30 - 19:05)

Pugilato - Pesi Welter (69kg) Maschili - 12:05 - 12:20 (19:05 - 19:20)

Atletica - Salto con l'Asta Maschile - 12:20 - 14:26 (19:20 - 21:26)

Sollevamento Pesi - 109kg Maschile - 12:50 - 14:40 (19:50 - 21:40)

Lotta Greco-Romana - 77kg Maschile - 12:55 - 13:05 (19:55 - 20:05)

Lotta Greco-Romana - 97kg Maschile - 13:30 - 13:40 (20:30 - 20:40)

Atletica - Lancio del Martello Femminile - 13:35 - 14:45 (20:35 - 21:45)

Lotta Libera - 68kg Femminile - 14:20 - 14:30 (21:20 - 21:30)

Atletica - 800m Femminili - 14:25 - 14:27 (21:25 - 21:27)

Atletica - 200m Femminili - 14:50 - 14:51 (21:50 - 21:51)

5 agosto (17 finali)

Nuoto in acque libere - 10km Femminile - 00:00 - 02:30 (07:00 - 09:30)

Atletica - 400m Ostacoli Femminili - 04:30 - 04:31 (11:30 - 11:31)

Skateboard - Park Femminile - 05:33 - 06:17 (12:33 - 13:17)

Vela - 470 Maschile - 07:30 - 08:00 (14:30 - 15:00)

Vela - 470 Femminile - 08:30 - 09:00 (15:30 - 16:00)

Pugilato - Pesi Mediomassimi (81kg) Maschili - 08:35 - 08:50 (15:35 - 15:50)

Ciclismo su pista - Inseguimento a Squadre Maschile - 10:45 - 11:13 (17:45 - 18:13)

Equitazione - Salto Individuale - 12:00 - 14:15 (19:00 - 21:15)

Nuoto Sincronizzato - Duo 12:30 - 14:00 (19:30 - 21:00)

Sollevamento Pesi - +109kg Maschile - 12:50 - 14:40 (19:50 - 21:40)

Lotta Greco-Romana - 67kg Maschile - 12:55 - 13:05 (19:55 - 20:05)

Atletica - 3000m Siepi Femminili - 13:00 - 13:10 (20:00 - 20:10)

Atletica - Lancio del Martello Maschile - 13:15 - 14:25 (20:15 - 21:25)

Lotta Greco-Romana - 87kg Maschile - 13:30 - 13:40 (20:30 - 20:40)

Atletica - 800m Maschili - 14:05 - 14:07 (21:05 - 21:07)

Lotta Libera - 62kg Femminile - 14:20 - 14:30 (21:20 - 21:30)

Atletica - 200m Maschili - 14:55 - 14:56 (21:55 - 21:56)

6 agosto (27 finali)

Nuoto in acque libere - 10km Maschile - 00:00 - 02:30 (07:00 - 09:30)

Atletica - Salto Triplo Maschile - 04:00 - 05:25 (11:00 - 12:25)

Atletica - Getto del Peso Maschile - 04:05 - 05:15 (11:05 - 12:15)

Kayak Sprint - K1 200m Maschile - 04:36 - 04:43 (11:36 - 11:43)

Canoa Sprint - C1 200m Femminile - 04:51 - 05:01 (11:51 - 12:01)

Atletica - 110m Ostacoli Maschili - 04:55 - 04:56 (11:55 - 11:56)

Kayak Sprint - K1 500m Femminile - 05:16 - 05:26 (12:16 - 12:26)

Skateboard - Park Maschile - 05:33 - 06:17 (12:33 - 13:17)

Kayak Sprint - K2 1000m Maschile - 05:43 - 05:53 (12:43 - 12:53)

Tuffi - Piattaforma 10m Femminile - 08:00 - 09:30 (15:00 - 16:30)

Pugilato - Pesi Gallo (56kg) Maschili - 08:35 - 08:50 (15:35 - 15:50)

Ciclismo su pista - Keirin Femminile - 10:45 - 10:50 (17:45 - 17:50)

Ciclismo su pista - Omnium Maschile - 10:55 - 11:27 (17:55 - 18:27)

Hockey - Torneo Maschile - 12:00 - 13:45 (19:00 - 20:45)

Atletica - Salto con l'Asta Femminile - 12:20 - 14:26 (19:20 - 21:26)

Tennis Tavolo - Torneo a Squadre Femminile - 12:30 - 15:30 (19:30 - 22:30)

Tennis Tavolo - Torneo a Squadre Maschile - 12:30 - 15:30 (19:30 - 22:30)

Karate - Kata Femminile - 12:41 - 12:49 (19:41 - 19:49)

Lotta Libera - 57kg Maschile - 12:55 - 13:05 (19:55 - 20:05)

Lotta Libera - 86kg Maschile - 13:30 - 13:40 (20:30 - 20:40)

Karate - Kumite -67kg Maschile - 13:45 - 13:53 (20:45 - 20:53)

Karate - Kumite -55kg Femminile - 13:53 - 14:01 (20:53 - 21:01)

Atletica - 400m Maschili - 14:00 - 14:01 (21:00 - 21:01)

Arrampicata - Prova Maschile - 14:10 - 15:00 (21:10 - 22:00)

Lotta Libera - 57kg Femminile - 14:20 - 14:30 (21:20 - 21:30)

Atletica - Eptathlon Femminile - 14:20 - 14:33 (21:20 - 21:33)

Atletica - Decathlon Maschile - 14:40 - 14:45 (21:40 - 21:45)

7 agosto (21 finali)

Atletica - 20km Marcia Femminili - 23:00 - 00:45 (06:00 - 07:45)

Calcio - Torneo Femminile - 04:00 - 07:00 (11:00 - 14:00)

Beach Volley - Torneo Femminile - 04:30 - 05:20 (11:30 - 12:20)

Pugilato - Massimi (91kg) Maschili - 08:05 - 08:20 (15:05 - 15:20)

Ciclismo su pista - Madison Femminile - 10:15 - 10:57 (17:15 - 17:57)

Ciclismo su pista - Sprint Maschile - 11:50 - 11:53 (18:50 - 18:53)

Hockey - Torneo Femminile - 12:00 - 13:45 (19:00 - 20:45)

Pentathlon - Individuale Femminile - 12:30 - 12:45 (19:30 - 19:45)

Karate - Kata Maschile -12:41 - 12:49 (19:41 - 19:49)

Lotta Libera - 74kg Maschile - 12:55 - 13:05 (19:55 - 20:05)

Lotta Libera - 125kg Maschile - 13:30 - 13:40 (20:30 - 20:40)

Karate - Kumite -61kg Femminile - 13:45 - 13:53 (20:45 - 20:53)

Atletica - Lancio del Giavellotto Femminile - 13:50 - 15:08 (20:50 - 22:08)

Karate - Kumite -75 kg Maschile - 13:53 - 14:01 (20:53 - 21:01)

Atletica - 5000m Maschili - 14:00 - 14:15 (21:00 - 21:15)

Arrampicata - Prova Femminile - 14:10 - 15:00 (21:10 - 22:00)

Lotta Libera - 53kg Femminile - 14:20 - 14:30 (21:20 - 21:30)

Atletica - 400m Femminili - 14:35 - 14:36 (21:35 - 21:36)

Atletica - 1500m Femminili - 14:50 - 14:54 (21:50 - 21:54)

Atletica - 4x100m Femminile - 15:30 - 15:31 (22:30 - 22:31)

Atletica - 4x100m Maschile - 15:50 - 15:51 (22:50 - 22:51)

8 agosto (34 finali)

Atletica - 50km Marcia Maschile - 22:30 - 03:00 (05:30 - 10:00)

Golf - Torneo Femminile - 00:30 - 08:30 (07:30 - 15:30)

Canoa Sprint - C2 500m Femminile - 04:22 - 04:29 (11:22 - 11:29)

Basket - Torneo Maschile - 04:30 - 06:30 (11:30 - 13:30)

Beach Volley - Torneo Maschile - 04:30 - 05:20 (11:30 - 12:20)

Canoa Sprint - C1 1000m Maschile - 04:39 - 04:47 (11:39 - 11:47)

Kayak Sprint - K4 500m Femminile - 05:00 - 05:08 (12:00 - 12:08)

Kayak Sprint - K4 500m Maschile - 05:19 - 05:27 (12:19 - 12:27)

Pugilato - Pesi Mosca (52kg) Maschili - 07:00 - 07:15 (14:00 - 14:15)

Pugilato - Pesi Medi (75kg) Maschili - 07:30 - 07:45 (14:30 - 14:45)

Pugilato - Mosca (51kg) Femminili - 08:00 - 08:15 (15:00 - 15:15)

Tuffi - Piattaforma 10m Maschile - 08:00 - 09:30 (15:00 - 16:30)

Ginnastica Ritmica - All Around Individuale - 08:20 - 10:40 (15:20 - 17:40)

Pugilato - Welter (69kg) Femminili - 08:30 - 08:45 (15:30 - 15:45)

Pallanuoto - Torneo Femminile - 09:30 - 11:20 (16:30 - 18:20)

Ciclismo su pista - Madison Maschile - 09:55 - 10:55 (16:55 - 17:55)

Baseball - 12:00 - 15:00 (19:00 - 22:00)

Equitazione - Salto a Squadre - 12:00 - 13:55 (19:00 - 20:55)

Karate - Kumite +61kg Femminile - 12:30 - 12:38 (19:30 - 19:38)

Nuoto Sincronizzato - Prova a Squadre - 12:30 - 14:00 (19:30 - 21:00)

Pentathlon Moderno - Individuale Maschile - 12:30 - 12:45 (19:30 - 19:45)

Atletica - Salto in Alto Femminile - 12:35 - 14:20 (19:35 - 21:20)

Karate - Kumite +75kg Maschile - 12:38 - 12:46 (19:38 - 19:46)

Atletica - 10.000m Maschili -12:45 - 13:23 (19:45 - 20:23)

Lotta Libera - 65kg Maschile - 12:55 - 13:05 (19:55 - 20:05)

Atletica - Lancio del Giavellotto Maschile - 13:00 - 14:10 (20:00 - 21:10)

Calcio - Torneo Maschile - 13:30 - 16:30 (20:30 - 23:30)

Lotta Libera - 97kg Maschile - 13:30 - 13:40 (20:30 - 20:40)

Atletica - 1500m Maschili - 13:40 - 13:44 (20:40 - 20:44)

Pallamano - Torneo Maschile - 14:00 - 16:00 (21:00 - 23:00)

Pallavolo - Torneo Maschile - 14:15 - 16:15 (21:15 - 23:15)

Lotta Libera - 50kg Femminile - 14:20 - 14:30 (21:20 - 21:30)

Atletica - 4x400m Femminile - 14:30 - 14:34 (21:30 - 21:34)

Atletica - 4x400m Maschile - 14:50 - 14:53 (21:50 - 21:53)

9 agosto (13 finali)