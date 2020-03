Tokyo 2020, il CIO incoraggia gli atleti: “Continuate a prepararvi per i Giochi"

Nessun passo indietro almeno per il momento in ottica Tokyo 2020. Il Comitato Olimpico Internazionale ha fatto sapere di essere ancora pienamente impegnato nell’organizzazione dei Giochi Olimpici in attesa di capire meglio l’evoluzione della pandemia globale da Covid-19 nelle prossime settimane. Quest’oggi è andata in scena una videoconferenza molto importante con le singole federazioni per fare un punto della situazione, con il CIO che ha voluto lanciare un messaggio a tutti gli atleti.

" Continuate a prepararvi alle Olimpiadi di Tokyo nel migliore dei modi. "

"Non è il momento di prendere decisioni drastiche"

Il CIO sostiene inoltre che “a oltre quattro mesi dall’inizio dei Giochi, non è necessario prendere decisioni drastiche e in questa fase qualsiasi speculazione in questo momento sarebbe controproducente“.

Nei prossimi giorni proseguiranno i colloqui con i Comitati Olimpici Nazionali, i rappresentanti degli atleti, il Comitato Paralimpico Internazionale e altre federazioni internazionali anche per apportare dei cambiamenti nei vari format di qualificazione. Al momento, risultano già qualificati per i Giochi il 57% degli atleti previsti, mentre c’è ancora un 43% di posti disponibili da assegnare nelle varie discipline. Il CIO non ha escluso un eventuale incremento degli atleti qualificati da valutare caso per caso per circostanze eccezionali insieme al comitato organizzatore di Tokyo 2020.

