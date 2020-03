Tokyo 2020, il Premier giapponese rassicura: “Coronavirus? Le Olimpiadi cominceranno il 24 luglio”

Se c’è un Paese che, in questa situazione di emergenza globale, può tentare il miracolo di organizzare un evento d portata mondiale come le Olimpiadi è il Giappone e il segnale positivo, per quanto possano contare le parole oggi, a 4 mesi e mezzo dall’evento, arriva da una delle massime istituzioni politiche giapponesi, il premier Shinzo Abe, Ad oggi, infatti, non c'è lo stato di emergenza nazionale, nonostante i 1.467 casi rilevati finora, molti dei quali però dovuti all’evacuazione della nave Pacific Princess, con un numero di decessi fermo a quota 28.

Abe, comunicando la scelta di non voler dichiarare - per il momento - lo stato di emergenza, ha voluto specificare la situazione in vista dei Giochi Olimpici che si terranno a luglio

Vogliamo organizzare i Giochi come previsto, senza problemi, controllando la diffusione del virus. Siamo in stretto coordinamento con i funzionari interessati, compreso il CIO. Non vi sono stati cambiamenti in tal senso. Abbiamo concordato che il Giappone e gli Stati Uniti collaboreranno per il successo dei Giochi

Il capo del CIO, Thomas Bach, aveva dichiarato nei giorni scorsi che seguirà le raccomandazioni dell’OMS, riconoscendo però che la cancellazione di alcune competizioni sportive preolimpiche ha già posto “gravi problemi”.