Il 24 luglio 2020 ci sarà la cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo: mancano ancora mesi, ma già si conosce il calendario delle gare e la relativa assegnazione delle medaglie. Il primo giorno utile sarà il 25 luglio, con ben 11 eventi che assegneranno medaglie.

La prima medaglia al tiro a segno

La prima medaglia sarà assegnata nel tiro a segno femminile. Il programma infatti prevede che la carabina 10 m per le donne sia la prima gara a concludersi e quindi la prima ad assegnare un titolo olimpico.

Ecco nel dettaglio tutte le finali del 25 luglio (orario giapponese tra parentesi):

Tiro a segno - Carabina 10m Femminile - 03:45 - 04:25 (10:45 - 11:25)

- 03:45 - (10:45 - 11:25) Ciclismo - Prova in Linea Maschile - 04:00 - 11:00 (11:00 - 18:00)

Sollevamento Pesi - 49kg Femminile - 05:50 - 07:40 (12:50 - 14:40)

Tiro a segno - Pistola 10m Maschile - 08:30 - 09:10 (15:30 - 16:10)

Tiro con l'arco - Gara a Squadre Mista - 09:45 - 10:04 (16:45 - 17:04)

Judo - -48kg Femminile - 11:10 - 12:10 (18:10 - 19:10)

Judo - -60kg Maschile - 11:10 - 12:10 (18:10 - 19:10)

Scherma - Spada Individuale Femminile - 13:11 - 13:36 (20:11 - 20:36)

Scherma - Sciabola Individuale Maschile - 13:38 - 14:03 (20:38 - 21:03)

Taekwondo - -49kg Femminile - 14:30 - 14:45 (21:30 - 21:45)

Taekwondo - -58kg Maschile - 14:45 - 15:00 (21:45 - 22:00)

La prima possibile medaglia per l'Italia

Difficilmente la gara di carabina femminile potrà essere teatro di un trionfo per l'italia, ma già nella prima giornata ci saranno gare interessanti per i colori azzurri. già la seconda gara a terminare, ossia il sollevamento pesi femminile cat. -49 kg, dove protremmo assistere all'exploit della nostra Giorgia Russo, che ha cambiato categoria e in questo range inferiore di peso ha conquistato recentemente a Batumi il bronzo europeo nel totale, conquistando anche l'argento nello slancio.

Ovviamente, fari puntati anche sulla scherma: tra le più forti spadiste al mondo ci sono Mara Navarria e Rossella Fiamingo, ma anche la sciabola maschile può offrire chance, tra tutti, con Luca Curatoli, capace di salire sul terzo gradino del podio agli ultimi Mondiali di Budapest.

Infine, non dimentichiamoci la prova su strada del ciclismo maschile: sarà una prova durissima in cui il favorito al momento pare Julian Alaphilippe, ma potrebbe essere un tracciato favorevole anche a un Vincenzo Nibali in ottime condizioni di forma, nonché a Diego Ulissi e Davide Formolo, che nel test event dello scorso 21 luglio si sono piazzati primo e secondo.