Trump: "Meglio rinviare le Olimpiadi di Tokyo di un anno piuttosto che tenerle a porte chiuse"

Donald Trump ha suggerito di rinviare i Giochi Olimpici di Tokyo al 2021 piuttosto che tenerli a porte chiuse. La dichiarazione è arrivata rispondendo a una domanda postagli da un giornalista durante un incontro con il premier irlandese. Al riguardo, il presidente degli Stati Uniti ha detto:

" Il primo ministro giapponese è un mio amico, l’ultima volta che ci siamo incontrati mi ha mostrato le foto delle strutture costruite per i Giochi Olimpici. Sono incredibili e hanno fatto un lavoro perfetto. Il tutto riuscendo a rispettare il budget previsto. Non posso immaginare di vedere i Giochi senza spettatori. Se così dovesse essere, forse sarebbe meglio rinviarli di un anno, anche se questa è solamente la mia idea. Forse non sarà possibile attuarla, perché non è mai successo nella storia. Sono stati cancellati durante le guerre, ma un rinvio non c’è mai stato. Però, credo che effettuarli un anno dopo sarebbe un’alternativa migliore rispetto a quella di disputarli senza pubblico "

Seiko Hashimoto, ministro giapponese per i Giochi Olimpici, poco dopo ha dichiarato:

" Sono al corrente dei commenti del Presidente Trump. Tuttavia né il Cio, né il comitato organizzatore hanno in programma di cancellare, rinviare o disputare a porte chiuse le Olimpiadi di Tokyo "

Nella notte italiana il premier nipponico Shinzo Abe e Trump hanno avuto una lunga conversazione telefonica, durante la quale il primo ministro asiatico ha rassicurato il presidente americano in merito alle misure che verranno prese dal governo di Tokyo per contenere l’epidemia di Covid-19, aggiungendo che la decisione di cancellare gran parte degli eventi sportivi nelle ultime settimane è andata proprio in questa direzione. Al termine della telefonata, Trump ha scritto un tweet dichiarando:

" Ottime cose accadranno per il Giappone e il loro grande primo ministro. Ci sono molte possibilità! "

