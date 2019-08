Vuoi andare a vedere le Olimpiadi di Tokyo 2020? Basta pagare 60.000 dollari!

Partecipare alle Olimpiadi è un sogno ma anche solo assistere, è un evento unico che in molti desiderano. Peccato che questa si appresta a essere l'edizione più cara di tutti i tempi e i costi rischiano di essere proibitivi. Il team organizzativo olimpico ha messo in vendita pacchetti del valore di 60,000 dollari. Un'Olimpiade dunque di lusso e quindi non per tutti. Si tratta infatti di pacchetti rivolti a ricchi imprenditori che vedono il contesto olimpico come un’opportunità per fare affari e si godono gli eventi sportivi come uno show.

Una seconda chance di ottenere i biglietti, è la modalità un po' demodè della lotteria. Verranno appunto messi in palio questi cosiddetti pacchetti deluxe per i cittadini giapponesi, che in caso di vittoria potranno partecipare alla cerimonia di apertura e chiusura dei Giochi, 9 giorni di atletica leggera nei posti migliori dello stadio. Inoltre, potranno godere di godere di cene preparate da chef stellati a base di champagne e vini pregiati, servizi di prima classe e l'occasione di incontrare celebrità e personalità di grande importanza.

Per il resto del mondo, ci sono le biglietterie autorizzate, che si trovano davanti a una domanda mai vista prima. Si è stimato che l'hype generato dalle Olimpiadi giapponesi sia 30 volte, maggiore di quello per Londra 2012, edizione che ebbe grande successo. Lo stesso vale per gli hotel che chiedono fino a 1000-1500 euro a camera per notte. Un problema questo anche per le famiglie e gli amici degli atleti olimpici che avranno difficoltà ad assistere agli eventi:

" Se tuo figlio o tua figlia si qualificano per le Olimpiadi del 2020, non so come ogni famiglia potrà permettersi i biglietti aerei, l’alloggio e i biglietti per gli eventi (Brant Feldman, agente sportivo) "

Sembra che una tale richiesta sia dovuta anche alla forte attrattiva che la città di Tokyo genera grazie alla forte rete dei trasporti, le strade sicure e una particolare attenzione al mondo dello sport. In ogni caso gli organizzatori dei Giochi hanno dichiarato che insieme al governo e il settore alberghiero e turistico si occuperanno di controllare il mercato e il livello dei prezzi.