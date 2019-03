Champions League 2019: Brescia-Eger 11-6. Lombardi ad un passo dalla Final Eight

Il Brescia batte l’Eger per 11-6 nell’11ma giornata della Champions League di pallanuoto e conferma il secondo posto nel Girone A, mettendo una seria ipoteca sul passaggio alla Final Eight: manca una vittoria che potrebbe arrivare già nella prossima partita, quando i lombardi faranno visita alla Stella Rossa, ultima nel raggruppamento a quota zero.

Prima parte di gara per scavare il solco decisivo, seconda per gestire: questo il piano vincente della squadra di Bovo, che chiude avanti per 2-0 il primo quarto e raddoppia il margine a metà gara, chiusa sul 6-2. Fase discendente della partita di puro controllo, infatti si arriva agli ultimi otto minuti sempre con quattro reti di scarto, sull’8-4. Nell’ultimo quarto Brescia allunga ancora e chiude sull’11-6. Mattatore della serata Rizzo, autore di un poker.

TABELLINO

BRESCIA-EGER 11-6Brescia: Del Lungo, Garozzo, C. Presciutti, Figlioli 1, Gallo 1 (rig.), Rizzo 4, Muslim 2, Nora, N. Presciutti 1, Bertoli 1, M. Janovic, Vukcevic 1, Morretti. All. Bovo. Eger: Valics, D. Lukacs, S. Rasovic 1 (rig.), Avramovic 1, Hosnyanszky, Santa 1, Ad. Decker, Murisic, Gyarfas, Vlachopoulos 2 (1 rig.), Kurti, Magyar 1, Csiszar. All. Dabrowski. Arbitri: Naumov (Rus) e Ivanovski (Mne).

Note: Parziali: 2-0, 4-2, 2-2, 3-2. Sup. num. Brescia 4/10, Eger 1/8. Rigori: Brescia 1/1, Eger 2/2.

