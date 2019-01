Champions League: AN Brescia show, ma il Ferencvaros strappa il pari

Un AN Brescia formato super quello che è volato oggi in Ungheria per disputare l’anticipo della settima giornata della fase a gironi della Champions League di pallanuoto 2019. I lombardi, in terra magiara, si sono fatti valere alla grande e per pochissimo non l’hanno spuntata su un avversario dall’indubbio valore come il Ferencvaros. Risultato di 8-8, un pareggio che vale come una vittoria per la banda di Sandro Bovo, abile a comandare praticamente tutta la partita e fermata solo da un tiro fortunoso di Mitrovic allo scadere. A spiccare tra la seconda squadra d’Italia sono gli azzurri: tre reti per il solito indomabile Pietro Figlioli, due per i fratelli Christian e Nicholas Presciutti.

FERENCVAROS-BRESCIA 8-8 (3-2, 2-2, 1-2, 2-2)

Ferencvaros: S. Vogel, Sedlmayer, Kallay 1, Pohl 1, Vamos 3, Mezei, Nemet, Jaksic, Younger 2, De. Varga, Gor-Nagy, S. Mitrovic 1, Gardonyi. All. Z. Varga

Brescia: Del Lungo, Guerrato, C. Presciutti 2, Figlioli 3 (1 rig.), Gallo, Rizzo, Muslim, Nora, N. Presciutti 2, Bertoli, M. Janovic, Vukcevic 1, Morretti. All. Bovo

Arbitri: Putnikovic (Srb) e Buch (Esp)

Note: sup. num. Ferencvaros 6/12, Brescia 3/8. Rigori: Brescia 1/1

gianluca.bruno@oasport.it