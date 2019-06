Champions League: Pro Recco rimonta, ma in finale ci va l'Olympiacos

Tensione altissima, pubblico delle grandi occasioni e tantissimo spettacolo. Era il match sicuramente più atteso di tutta la Final Eight della Champions League di Hannover, con le due finaliste della passata edizione: Pro Recco e Olympiacos. I recchelini andavano a caccia della rivincita dopo la sconfitta casalinga del 2018, invece sono i greci a volare all’atto conclusivo della massima competizione europea per la seconda volta di fila: gli ellenici si impongono per 12-11 al termine di una semifinale dalle mille emozioni.

Cronaca

È il solito Ivovic ad aprire il tabellino, ma poi arriva il parziale dei greci, partiti a tutta in entrambe le fasi: perfetti in difesa, strepitosi con l’uomo in più in attacco. Fontoulis trova addirittura il 5-2, poi Bukic accorcia per il 5-3 dopo il primo quarto. È l’uomo in più a tenere a galla una Pro Recco non al top in difesa (non perfetto neanche Bijac): Di Fulvio ed Ivovic accorciano le distanze e portano i liguri sul -2 a metà gara. Inizio di terzo quarto super per i recchelini che trovano il pari con Mandic e Di Fulvio, poi però arriva l’ennesimo break ellenico. Tre reti consecutive che valgono l’11-8 ad 8′ dal termine. Tantissime emozioni nell’ultimo periodo con Bukic che trova subito il -2, poi quattro azioni consecutive per i greci, che non trovano il gol. Le reti le trovano Ivovic e Matteo Aicardi che timbra il momentaneo pari. Nell’ultimo minuto però c’è la rete mostruosa di Genidounias da distanza siderale che vale il 12-11 conclusivo. Olympiacos che si conferma bestia nera dei Campioni d’Italia, per l’ennesima volta il sogno Champions si infrange.