Croazia-Ungheria 10-7, i balcanici conquistano la medaglia di bronzo mondiale

Il bronzo ai Mondiali di pallanuoto va alla Croazia, che batte per 10-7 l’Ungheria al termine di una battaglia che vede 34 superiorità numeriche più tre rigori e due doppie, con cinque definitive per l’Ungheria e tre per la Croazia. Nella finale per il quinto posto la Serbia supera l’Australia per 13-9, mentre per la settima piazza la Grecia batte la Germania per 11-6.

Nel primo quarto Ungheria subito in vantaggio in apertura con Hárai, ma la Croazia impatta immediatamente con Lončar e poi passa in vantaggio con Joković. Nel secondo periodo bisogna attendere metà tempo prima del pari di Vámos, ma a ruota arriva l’immediata risposta di Joković, che firma la personale doppietta. Hárai guadagna il penalty, Manhercz batte Bijač con una bordata sotto l’incrocio, ma il pari dura poco, dato che a rimorchio Miloš firma il 4-3 con cui si va al riposo.

In apertura di terza frazione Miloš in controfuga guadagna il rigore, Joković trasforma per il primo break, ma Angyal dall’altra parte è il più lesto sul tap in e riposta i magiari sul -1. Una bordata di Šetka riporta sul doppio vantaggio i balcanici, ma a fil di sirena Manhercz riporta in scia gli ungheresi alla vigilia degli otto minuti finali. Nell’ultimo quarto ancora Joković, poker per lui, sigla il 7-5, a ruota arriva un penalty contestato, sempre in favore dei balcanici, e così Joković regala il massimo vantaggio ai croati. A metà tempo Hárai tenta di riportare in gara i magiari siglando il 6-8, poco dopo Zalánki sfrutta la doppia superiorità firmando il -1. Joković però decide definitivamente di vestire i panni di uomo partita mettendo a referto il 9-7 con la sesta marcatura personale. A poco meno di due minuti dalla conclusione Benić sigla il primo gol a uomini pari dell’intera partita per il definitivo 10-7.

roberto.santangelo@oasport.it