Dal coma al mondiale vinto col Settebello, la rinascita di Edoardo Di Somma

Avrà alzato gli occhi al cielo Edoardo Di Somma, più volte nella sua vita. Questo è certo. Ci sono diversi modi di farlo, è una mimica che si presta a più interpretazioni: sconforto, una richiesta d’attenzione da parte di Dio – per chi ci crede – ma anche una composta esultanza. A Gwangju, nel momento del fischio finale, un istante dopo essere diventato campione del mondo col Settebello ha racchiuso in una sola espressione la risoluzione di una parabola che assomiglia più a una pennellata d’artista.

La storia del pallanuotista 23enne è caratterizzata dal beffardo gioco dello sliding doors, che nello sport è merce comune ma sempre preziosa. Nel 2014, infatti, quando vestiva la calotta del Bogliasco è stato protagonista di un brutale incidente stradale, che è costato la vita 34enne Manuel Rodrigues. L’impatto avvenne in scooter e provocò a Edoardo molteplici fratture e addirittura alcuni giorni di coma farmacologico. Il suo primo ricordo all’ospedale San Martino di Genova, ovviamente, riguarda le prime constatazioni dei medici al suo risveglio, assolutamente poco confortanti come ha raccontato a Tuttosport.

" Quando mi svegliai dal coma ebbi subito una notizia tremenda. I medici mi dissero che avrei potuto continuare a fare una vita normale, ma non sarei mai più stato un giocatore di pallanuoto. "

Conoscendo il finale di questa storia, il tutto ha dell’incredibile considerando che il difensore adesso gioca nella Pro Recco, il club più titolato d’Italia e, dopo essersi specchiato con l’oro al collo, può pensare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Niente male per uno che avrebbe dovuto farla finita con lo sport in vasca. Ovviamente, non è stato facile: tra l’alfa e l’omega, il crollo e la risalita, si sono avvicendati giorni di dolore e piccole conquiste che sono valsi, alla fine, la Nazionale:

" Fin da subito non ci ho voluto credere, non mi sono arreso ed ho provato a riprendermi. I primi tempi è stata durissima, sentivo dolore da tutte le parti, poi poco a poco ce l’ho fatta: ho ripreso a nuotare normalmente e quindi anche a giocare. "

Dopo l’incidente – per cui è stato scagionato dall’accusa di omicidio colposo nel 2016 – Di Somma ha cominciato la sua risalita: la Pro Recco ha messo gli occhi su di lui, lo ha acquistato e prestato alla Sport Management dove ha incontrato Marco Baldineti l’allenatore che da attaccante l’ha dirottato al ruolo di difensore che gli ha permesso di vestire l’azzurro. Tante piccole deviazioni hanno delineato una traiettoria inizialmente impensabile per Edoardo: per fortuna, quando guardi le cose dal tetto del mondo tutto il resto trova un senso, anche le cose più difficili da superare.