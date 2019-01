Eurolega 2019: successo netto per l’Orizzonte Catania, quanti rimpianti per Rapallo

Dinamo Uralochka-Ekipe Orizzonte 6-15

Esordio nella fase preliminare di Eurolega di pallanuoto femminile per quanto l’Ekipe Orizzonte Catania: la squadra siciliana che sta guidando il campionato di A1 vince nettamente contro le russe della Dinamo Uralochka nel primo incontro del Girone D di Atene. Risultato mai in discussione: dopo 8′ è già 5-1, a metà gara è addirittura 11-1. Mattatrice della sfida è Marletta con cinque reti.

Dunaujvaros-Rapallo 9-8

Tanto rammarico per il Rapallo nella prima gara dei preliminari dell’Eurolega con le liguri che vengono rimontate e battute dalle magiare del Dunaujvaros, che si impongono per 9-8 nella prima giornata del raggruppamento che si gioca a Kosice, in Slovacchia. Partenza sprint delle ungheresi nella prima frazione, nella quale vanno sul 2-0, ma nel finale le liguri pervengono alla parità con le marcature di Giustini e Viacava. Nel secondo periodo ungheresi ancora avanti, poi Emmolo impatta nuovamente. Rapallo sbaglia un rigore, ma nel finale Viacava e Genee danno il primo vantaggio alle italiane: a metà gara è 4-5.

Pareggio magiaro in apertura di terzo quarto, poi le reti di Genee e Zimmerman danno il massimo vantaggio al Rapallo sul 5-7 a 2’57” dall’ultimo intervallo. A questo punto però si spegne la luce per le liguri, in poco più di un minuto le magiare vanno due volte in gol per il 7-7. Nell’ultimo tempo il black out offensivo delle liguri continua e così le ungheresi scappano sul 9-7. A nulla serve, se non ad accrescere il rammarico per un’occasione buttata, la rete a fil di sirena di D’Amico.