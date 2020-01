Europei: Italia-Georgia 18-6, tutto facile per il Settebello che vola ai quarti di finale

E sono tre su tre. Tutto facile, come previsto, per il Settebello nella terza giornata del girone preliminare agli Europei di pallanuoto 2020. Gli azzurri si impongono nettamente sulla Georgia per 18-6 e agguantano ufficialmente la prima piazza nel raggruppamento che vale l'accesso ai quarti di finale. Un successo mai in discussione quello odierno, prestazione altalenante contro un avversario inferiore, ma sicuramente si sono visti dei segnali più che positivi dopo la brutta performance arrivata con la Francia. L'appuntamento ora è per mercoledì 22 gennaio: c'è attesa nello scoprire l'avversaria (probabilmente sarà il Montenegro).

Italia, che partenza!

Primi minuti in gestione, poi l'Italia mette subito in chiaro le cose con il 4-1 del primo parziale tutto a firma di giocatori recchelini (Di Fulvio, Echenique, Renzuto e Luongo). Nella seconda frazione la Georgia riesce a difendersi concedendo solamente tre reti ed andando a segno due volte: a metà gara è però già 7-3. La velocità nelle controfughe e un netto calo fisico dei rivali fa aumentare il divario: vanno a nozze con questa situazione gli italiani, che si concedono però qualche disattenzione difensiva. Poco da dire nell'ultima frazione: l’Italia sfrutta bene i centroboa, con Aicardi protagonista con una doppietta, lascia spazio anche a Nicosia in porta e chiude la contesa con il 18-6.

Il tabellino

Italia-Georgia 18-6

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 1, Luongo 3, Figlioli 2, Fondelli 1, Velotto 1, Renzuto Iodice 3, Echenique 2, Figari , Bodegas 3, Aicardi 2, Nicosia . All.: Campagna.

Georgia: Shubladze , Kavtaradze , Tsrepulia 1, Imnaishvili , Bitadze 1, Jelaca , Jakhaia 1, Bagaturia , Rurua 1, Magrakvelidze 2, Baraldi , Vapenski , Razmadze . All.: Chomakhidze.

Arbitri: Horvath (Svk), Tiozzo (Cro).

Note - Parziali: 4-1 3-2 5-3 6-0. Superiorità numeriche dopo il terzo tempo: Italia 5/8 e Georgia 1/6. A 3'13" del quarto tempo Nicosia sostituisce Del Lungo tra i pali azzurri. Uscito per limite di falli Tsrepulia (G) nel quarto tempo. Nell'Italia assente Dolce per disturbi gastrointestinali. Nella Georgia in porta il numero 13 Razmadze.