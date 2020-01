Europei: Italia-Israele 17-1, il Setterosa certifica il passaggio ai quarti di finale

L'Italia batte per 17-1 Israele nella quarta giornata della prima fase a gironi degli Europei di pallanuoto femminile e certifica così il passaggio ai quarti di finale della competizione. A Budapest, in Ungheria, è la serata del poker di Emmolo, con triplette per Garibotti, Aiello e Bianconi. Domenica le azzurre si giocheranno il terzo posto nel Girone B contro la Francia. Nel primo quarto servono quasi tre minuti all'Italia per sbloccare la gara con Garibotti, poi Aiello trova subito il 2-0 con un bel tap-in su respinta della traversa. Si sblocca il Setterosa, Tabani sigla il 3-0 in superiorità, poi le azzurre non riescono a trovare ancora il gol prima dell'intervallo.

Azzurre avanti 8-0 a metà gara

Nella seconda frazione è Carrega a calare il poker, ma l’Italia non è incisiva in fase realizzativa, tirando molto, ma sbagliando anche molto. In compenso in difesa le azzurre soffrono poco, ma ciò era preventivabile alla vigilia. Garibotti è la prima a trovare la doppietta, a ruota anche Bianconi si iscrive a referto. La tripletta di Garibotti e la marcatura di Emmolo fissano poi lo score sull'8-0 a metà gara. Nel terzo periodo è Emmolo ad aprire le marcature, poi Aiello trova il 10-0 con una bella sciarpa. Strugo dalla distanza, in superiorità numerica, sigla il primo gol per Israele, ma subito Avegno ristabilisce le distanze. Emmolo va ancora in gol con un bel diagonale per il 12-1 con cui si entra negli ultimi minuti. L'ultimo quarto si apre con la definitiva di Avegno, poi Aiello va in gol per la personale tripletta. Anche Marletta entra nell’elenco delle atlete andate in rete, poi Sparano nel finale fa rifiatare Gorlero. Bianconi firma il 15-1 e, a ruota, il 16-1, infine, nel finale c’è tempo per il personale poker di Emmolo, che firma il definitivo 17-1.

Il tabellino

Italia-Israele 17-1

Italia: Gorlero , Tabani 1, Garibotti 3, Avegno 1, Queirolo , Aiello 3, Marletta 1, Bianconi 3, Emmolo 4, Palmieri , Chiappini , Carrega 1, Sparano . All. Zizza

Israele: Peres , Sasover , Farkash , Bogachenko , Noy , Futorian , Strugo 1, Ben David , Tal , Mone , Hochberg , Regev , Geva . All. Mavrotas

Arbitri: Horvath (Svk), Wengenroth (Sui)

Note Parziali: 3-0 5-0 4-1 5-0 Uscita per limite di falli Avegno (I) a 0’48 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 7/11 e Israele 1/10. Sparano (I) subentra a Gorlero a 2'32 del quarto tempo.