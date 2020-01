Europei: Italia sconfitta 10-4 dai Paesi Bassi, si complica il cammino del Setterosa

Setterosa sconfitta nella terza giornata degli Europei con i Paesi Bassi che si sono imposti per 10-4. La Nazionale italiana, ancora indebolita dai postumi di un’intossicazione alimentare, ora vede complicarsi il proprio cammino nella rassegna continentale con un bilancio di un successo (quello all’esordio contro la Germania) e due sconfitte.

Cronaca

Nel primo quarto le azzurre partono bene, andando anche in vantaggio con Bianconi, ma Megens impatta immediatamente. Ancora Bianconi riporta avanti il Setterosa, ma Genee manda le squadre al primo stop sul 2-2. Nella seconda frazione i Paesi Bassi scavano il solco che sarà determinante: in due minuti Megens, con due gol, e Rogge portano il punteggio sul 5-2. Marletta riporta sul -2 le azzurre, Keuning ripristina il triplo vantaggio orange, ma Bianconi firma il 4-6 tenendo vive le speranza del Setterosa.

Il terzo periodo vede il definitivo ko dell’Italia: Bianconi con due falli in meno di 30″ si becca la definitiva, Gorlero para un rigore, ma poi è costretta a capitolare. Megens, Stomphorst e Joustra firmano il severissimo 9-4 con cui si entra negli otto minuti finali. L’ultimo quarto vive dell’agevole controllo delle olandesi, mentre l’Italia non riesce più a trovare la via del gol. Megens, a poco più di un minuto dal termine, firma il definitivo 10-4.

Tabellino

Paesi Bassi-Italia 10-4

Paesi Bassi: Koenders, Megens 5, Genee 1, Van Der Sloot, Wolves, Stomphorst 1, Rogge 1, Sevenich, Keuning 1, Joustra 1, Van De Kraats, Sleeking , Willemsz. All. Havenga

Italia: Gorlero, Tabani, Garibotti, Avegno, Queirolo, Aiello, Marletta 1, Bianconi 3, Emmolo, Palmieri, Chiappini, Carrega, Sparano. All. Zizza

Arbitri: Alexandrescu (Rou), Koryzna (Pol)