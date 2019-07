Nella seconda giornata dei Mondiali di pallanuoto femminile di Gwangju, in Corea del Sud, l’Italia batte per 9-7 il Giappone. Il Setterosa nonostante l'assenza di Chappini, ferma per un infortunio all'adduttore, vola in solitaria in vetta al Girone D, in virtù anche della vittoria dell’Australia sulla Cina per 14-12.

Sotto una pioggia battente, nel primo quarto subito sciarpa vincente di Aiello, poi Gorlero fa capire chi comanda parando un rigore alle nipponiche. A metà frazione arriva il raddoppio dalla distanza di Bianconi, ma Suzuki in superiorità accorcia immediatamente. Gorlero e Miura si sfidano a colpi di parate, poi Inaba (sorella del talentuosissimo classe 2000 Yusuke, che domani sfiderà il Settebello) trova il pari. Bianconi però a 10″ dalla prima sirena trova il 3-2.

Nel secondo periodo cala l’intensità della pioggia, e l’Italia trova il 4-2 con il tap-in di Tabani dopo che la traversa aveva respinto la sua prima conclusione. Miura tiene a galla le nipponiche in diverse occasioni, ma poi deve arrendersi al penalty di Bianconi. Arima riporta a -2 le asiatiche in superiorità, che poi va ancora in gol con un penalty riscattandosi dall’errore iniziale. A 11″ dall’intervallo di metà gara però Emmolo in superiorità sigla il 6-4.

La terza frazione si gioca praticamente senza pioggia, e si apre con un altro rigore per le nipponiche, che Inaba trasforma, a ruota arriva il penalty per l’Italia e Bianconi riporta sul +2 il Setterosa. I due portieri si ergono a protagoniste del match esibendosi, da ambo le parti, in grandi parate. Non ci sono così altre reti nel corso degli otto minuti, e si arriva all’ultimo intervallo sul 7-5 per le azzurre.

Nell’ultimo quarto la pioggia cessa del tutto e splende il sereno sulle azzurre, con Bianconi che firma subito la rete del +3, facendo tornare il Setterosa al massimo vantaggio. L’Italia spreca una superiorità, si espone alla controfuga e Garibotti è costretta al fallo da rigore (trasformato da Arima), che le costa anche la definitiva. L’Italia non chiude la gara, arriva anche la definitiva per Bianconi, ma il Giappone non arriva mai al gol del -1, grazie anche alle parate di Gorlero. Aiello a 27″ dal termine sigla il gol del 9-6, ma Noro ha il tempo, in superiorità, di firmare il definitivo 9-7.