Il Settebello c'è! Georgia ko 14-3, con 6 reti di Di Fulvio: l'Italia è ai quarti della World League

Nell’ultimo appuntamento del 2019, il Settebello dà spettacolo a Civitavecchia con il netto successo per 14-3 sulla Georgia, con un Francesco Di Fulvio in grande spolvero, autore di ben 6 reti nell’incontro. Con questo successo, il secondo dopo quello sulla Grecia, l’Italia è già certa la conquista del 1° posto del proprio raggruppamento e dunque il passaggio ai quarti di finale, con la fase ad eliminazione che si svolgerà che comincerà a marzo.

Cronaca

Italia non perfetta nel primo periodo, ma riesce a trovare comunque il vantaggio allo scadere con Di Somma che sfrutta una superiorità. Dal secondo periodo c’è un monologo degli azzurri, che piazzano un 6-2 di parziale, con il solito Francesco Di Fulvio a prendere le redini del gioco con una tripletta. Da sottolineare, inoltre, l’ingenuità georgiana, con Bitadze rientra prima da una sospensione, regalando un rigore alla formazione di Campagna. Sbloccato il match, non c’è stato più niente da fare per la Georgia, costretti ad arrendersi alle diverse offensive italiane. Altro parziale per gli azzurri che piazzano un 4-1 decisivo e nell’ultima frazione c’è anche un rigore parato da Gianmarco Nicosia

Tabellino

Italia-Georgia 14-3

ITALIA: Del Lungo, Di Fulvio 6, Luongo 2, Di Somma 1, Fondelli 1, Velotto, Renzuto Iodice 1, Damonte, Figari 1, Bruni 1, Aicardi 1, Dolce, Nicosia. All. Campagna

GEORGIA: Shubladze, Kavtaradze, Tsrepulia 1, Imnaishvili, Bitadze, Jelaca, Jakhaia, Baghaturia, Rurua 2, Magrakvelidze, Shushiashvili, Adeishvili, Razmadze. All. Chomakhidze

Arbitri: Obradovic (Montenegro), Grandjean (Francia)