Il Setterosa chiude al sesto posto la rassegna iridata: ko 10-9 con la Russia

Si chiudono con una nuova sconfitta di misura i Mondiali di pallanuoto femminile per il Setterosa: nella finale per il quinto posto l’Italia cede 9-10 alla Russia e si deve accontentare della sesta posizione assoluta. La settima piazza invece va all’Olanda, che supera la Grecia per 11-9.

Nel primo quarto apre subito le marcature Tabani, poi Avegno spreca l’occasione del raddoppio facendosi respingere un rigore. La Russia ci punisce: Bersneva impatta, a ruota Simanovich centra il sorpasso. Il Setterosa si affida a Bianconi, che in superiorità sigla il 2-2, ma Soboleva subito riporta avanti le russe. A fil di sirena però Chiappini, in superiorità, con un pizzico di fortuna sulla carambola segna il 3-3. Nel secondo parziale difese a lungo dominanti, Gorlero si esibisce in diverse parate d’autore, ma nel finale Garibotti prima e Chiappini poi cercano il break azzurro; purtroppo Timofeeva riesce subito a riportare la Russia su 4-5 a metà gara.

Nella terza frazione Prokofyeva sigla subito il pari, poi ancora Timofeeva firma il vantaggio russo sul 6-5. L’Italia spreca la superiorità: in controfuga Gorbunova segna il quarto gol consecutivo della Russia, che allunga ancora in superiorità con Simanovich per il massimo vantaggio russo sull’8-5. Il Setterosa si scioglie, altra controfuga vincente di Prokofyeva, poi Chiappini interrompe il digiuno offensivo azzurro con il tap in che vale il 6-9, infine Emmolo firma il gol del 7-9, punteggio con il quale si arriva ad otto minuti dal termine. Nell’ultimo quarto Gorlero in apertura para il rigore di Prokofyeva, mentre dall’altra parte non fallisce il penalty del -1 Bianconi. Il 9-9 arriva a poco più di tre minuti dal termine e la staffilata del pari è ancora di Bianconi. Serzhantova però a 31″ dal termina firma la stoccata vincente per il 10-9 finale.

PALLANUOTO FEMMINILE

Venerdì 26 luglio 2019

Finale 7° posto

Grecia-Olanda 9-11

Finale 5° posto

Russia-Italia 10-9

roberto.santangelo@oasport.it