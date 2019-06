Il Setterosa perde 10-9 contro gli Stati Uniti nella finale di World League: pass olimpico rimandato

Il pass olimpico è rimandato. Il Setterosa gioca una finale meravigliosa a cospetto delle ragazze fenomenali degli Stati Uniti, perdendo soalmente 10-9 nella finale di World League. Come detto, in palio c’era il primo posto per le Olimpiadi di Tokyo, che va alle detentrici del titolo. Le ragazze di Fabio Conti hanno dimostrato però di potersela giocare con qualunque avversario e alla prossima occasione (ai Mondiali di Gwangju) potranno strappare il biglietto per il Giappone.

Cronaca

Partono fortissimo le azzurre, con la voglia di dare tutto contro un avversario superiore. Garibotti su rigore e Tabani portano addirittura sul doppio vantaggio il Setterosa, che viene però raggiunto a fine quarto da Haralabidis e Fattal. Nessun timore reverenziale per le azzurre che anche nel secondo periodo spingono sull’acceleratore. Neushul trova il momentaneo 3-2, ma Garibotti in superiorità e Palmieri con una grandissima giocata al centro portano avanti la banda tricolore a metà gara. Gli Stati Uniti dominano alla ripresa del gioco e si portano avanti, da sottolineare però un’Italia comunque concentrata e a segno con Emmolo e Chiappini. Succede di tutto nell’ultimo quarto: Garibotti viene espulsa per tre falli gravi e concede il rigore trasformato da Fisher per il +2 momentaneo. Poi tanti botta e risposta, con gli USA sempre avanti di due e le azzurre sempre pronte ad accorciare. Chiappini a 33” dal termine trova il -1, ma il tiro allo scadere non trova i pali.

Tabellino

USA-Italia 10-9

USA: Longan , Musselman 2, Seidemann , Fattal 1, Hauschild , Steffens , Haralabidis 1, Neushul 1, Fisher A. 1, Gildchrist , Fisher M. 4, Wiliams , Johnson . All. Krikorian

Italia: Gorlero , Tabani 2, Garibotti 2, Avegno , Queirolo , Aiello , Picozzi , Bianconi 1, Emmolo 1, Palmieri 1, Chiappini 2, Viacava , Lavi . All. Conti

Arbitri: Muller (Arg), Ohme (Ger)