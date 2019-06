Il Setterosa si fa rimontare ma vince ai rigori: 13-12 alla Russia, sarà finale con gli Stati Uniti

Una girandola di emozioni, dall’alto al basso nel giro di pochi minuti per poi risalire e volare in finale. il Setterosa non è perfetto nel penultimo atto della World League di Budapest, crollando psicologicamente nell’ultimo quarto, ma alla fine riesce a raggiungere gli Stati Uniti nella sfida che assegnerà il 1° posto e il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. In vantaggio di addirittura 5 reti, le ragazze di Fabio Conti si fanno rimontare e scavalcare, salvo poi spuntarla ai rigori per 13-12. Mission impossible ora nel remake della finale per l’oro di Rio 2016: Queirolo e compagne proveranno comunque a tentare l’impresa contro gli Stati Uniti che vincono la World League da cinque anni consecutivi.

Cronaca

Parziale clamoroso quello iniziale delle azzurre, che partono con la sesta inserita. Queirolo, Chiappini, Bianconi, Garibotti, Picozzi ed Avegno: tutte le bocche da fuoco del Setterosa vanno a segno in 8 minuti praticamente perfetti in zona offensiva. Bene anche la retroguardia che concede solo due reti alla Russia, che chiude il primo quarto a -4. Dopo tanta tensione, il secondo periodo si sblocca proprio sul finalecon Queirolo trova il momentaneo +5. Arriva la risposta d’orgoglio delle russe che prima della sirena si riportano sul 7-4.

Ad inizio secondo tempo la Russia alza la pressione e si porta sul 7-5, Avegno però ristabilisce le distanze, per l’8-5 ad 8′ dal termine. Succede di tutto nell’ultimo quarto: la Russia è scatenata, l’Italia sente la tensione. Simanovich show, a segno anche Karimova in 5′ da incubo (Garibotti sbaglia anche un rigore). Le russe ribaltano e volano addirittura in vantaggio. Il cuore azzurro non manca e la stessa Garibotti si riscatta, trovando in superiorità il 9-9. Le russe hanno, in superiorità, la palla per la vittoria, ma non concretizzano con il match che si protrae ai tiri di rigore. Chiappini, Avegno, Bianconi e Queirolo non sbagliano, Lavi invece, secondo portiere, para su Karimova. Garibotti ha il match point, ma non lo concretizza, poi il rigore di Gerzanich va due volte sul palo sancendo l’eliminazione della Russia.

Tabellino

Russia-Italia 12-13

Russia: Verkhoglyadova , Bersneva , Prokofyeva 1, Karimova 2, Tolkunova , Gorbunova 1, Serzhantova , Simanovich 4, Timofeeva , Soboleva , Ivanova , Gerzanich 1, Karnaukh . All. Gaidukov

Italia: Gorlero , Tabani , Garibotti 2, Avegno 2, Queirolo 2, Aiello , Picozzi 1, Bianconi 1, Emmolo , Palmieri , Chiappini 1, Viacava , Lavi . All. Conti

Arbitri: Moller (Arg), Varkonyi (Ung)