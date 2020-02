Il Setterosa supera in trasferta la Francia per 8-13 nella quarta giornata della World League

Setterosa sciupone ma vincente a Monteruil, in Francia, nella quarta giornata della World League di pallanuoto femminile, unico appuntamento ufficiale a spezzare la lunga marcia d’avvicinamento dell’Italia al Preolimpico di Trieste. Le azzurre passano per 8-13 in casa delle transalpine e si portano a quota 7 in classifica.

Le azzurre sprecano troppe occasioni in superiorità numerica (2/9) e falliscono ben tre rigori, ma la differenza di tasso tecnico è ampia e, dopo aver chiuso sul 3-3 il primo quarto, le azzurre vanno al riposo sul 7-4. Il Setterosa allunga nel terzo tempo, terminato 10-6, ed amministra nell’ultima frazione, fino al 13-8 finale.

Sparano ha sostituito tra i pali l’infortunata Gorlero, mentre si è distinta Bianconi, autrice di una tripletta. Doppiette per Tabani, Garibotti, Avegno e Queirolo. Gol anche per Chiappini e Palmieri.

TABELLINO

Francia-Italia 8-13

Francia: Gaal , Millot , Bachelier 2, Heurtaux , Guillet 1, Mahieu 1, Dhalluin 1, Battu , Deschampt , Radosavljevic , Clerc , Daule 3, Derenty . All. Bruzzo.

Italia: Sparano , Tabani 2, Garibotti 2, Avegno 2, Queirolo 2, Aiello , Marletta , Bianconi 3, Emmolo , Palmieri 1, Chiappini 1, Viacava , Banchelli . All. Zizza.

Arbitri: Debreceni (Hun), Sanadze (Geo).

Note

Parziali: 3-3 1-4 2-3 2-3 Superiorità numeriche: Francia 3/7 e Italia 2/9 +3 rigori. Spettatori 200 circa. In porta Derenty (F). Derenty (F) para un rigore a Garibotti a 7’55 del primo tempo e a Bianconi a 6’30 del secondo tempo. Garibotti fallisce un rigore a 4’00 del terzo tempo (palo).

