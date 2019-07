Il Settebello torna tra le migliori quattro compagini al mondo. Dopo un paio di stagioni sotto tono tra delusioni iridate ed europee, la Nazionale italiana di pallanuoto torna al top e potrà andare a giocarsi le medaglie nel Mondiale di Gwangju (Corea del Sud). Un match davvero thriller quello odierno tra gli azzurri e la Grecia nei quarti di finale: la squadra di Sandro Campagna è stata spesso e volentieri in vantaggio, ma in un terzo quarto non convincente si è fatta raggiungere e sorpassare dagli ellenici. La classe e le giocate di alcuni fenomeni del calibro di Figlioli e Di Fulvio hanno riportato la partita dal lato giusto: gli azzurri si sono imposti per 7-6. Tra due giorni, sempre alla Nambu University Aquatics Center, l’Italia se la vedrà con l’Ungheria nel penultimo atto: vincere per tornare ad otto anni di distanza in una finale iridata e continuare a sognare il pass olimpico.

Come previsto, è l’equilibrio a farla da padrone, sin dal primo quarto. A sbloccare il risultato è Alessandro Velotto, ma la Grecia risponde con un uno-due timbrato Fontoulis e Gounas. A fine periodo Stefano Lungo in controfuga, servito da Di Fulvio nel due contro zero con il portiere greco, sigla il 2-2. Sono proprio le ripartenze a premiare il Settebello, anche ad inizio secondo quarto: Luongo sigla la doppietta, poi Niccolò Figari fa tutto da solo, si mette in proprio e timbra il momentaneo 4-2. Gli ellenici però non si arrendono e con Genidounias trovano il 4-3 dopo una deviazione sfortunata di Velotto. Il terzo tempo è da dimenticare per gli azzurri: Di Fulvio in superiorità trova il +2, ma dopo arriva il break della Grecia con un parziale clamoroso di 3-0 (due reti in superiorità, una su un rigore praticamente regalato dall’Italia). A chiuderlo è il solito Pietro Figlioli che si prende la responsabilità del tiro con l’uomo in più e timbra il pari praticamente allo scadere. Si decide tutto nell’ultimo e decisivo quarto: il fenomeno sale in cattedra, Francesco Di Fulvio centra il vantaggio dopo un minuto con un tiro impressionante. Da lì in poi è una grande battaglia, opportunità da entrambi i lati, ma le porte sembrano essere stregate. Gli azzurri all’ultimo minuto centrano la traversa e lasciano l’ultima opportunità agli ellenici, ma un super Renzuto riconquista palla e fa esultare il Settebello.

Italia-Grecia 7-6

Italia: Del Lungo , Di Fulvio 2, Luongo 2, Figlioli 1, Di Somma , Velotto 1, Renzuto Iodice , Echenique , Figari 1, Bodegas , Aicardi , Dolce , Nicosia . All. Alessandro Campagna

Grecia: Zerdevas , Genidounias 2, Skoumpakis , Papanastasiou , Fountoulis 1, Kapotsis , Dervisis , Argyropoulos , Mourikis , Kolomvos 1, Gounas 2, Vlachopoulos , Galanidis . All. Theodoros Vlachos

Arbitri: Margeta (Slo), Alexandrescu (Rom)