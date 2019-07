Italia-Giappone 9-7: il Settebello vince ancora ai Mondiali, ma non convince

Dopo un esordio davvero convincente, con la nettissima vittoria sul Brasile, arriva una prestazione tutt’altro che positiva da parte del Settebello. Nella seconda giornata della fase a girone dei Mondiali 2019 di Gwangju di pallanuoto maschile la Nazionale italiana si impone per 9-7 sul Giappone, restando in vetta al Girone D e continuando a puntare alla prima piazza che vale la qualificazione diretta ai quarti di finale. Una partita da rivedere assolutamente per la squadra di Sandro Campagna che, contro un avversario tutt’altro che irresistibile (comunque da fare i complimenti ai giapponesi che oggi si sono comportati benissimo), non sono riusciti a fare la differenza. Tra due giorni l’ultima partita con la Germania per chiudere la pratica e poi iniziare a pensare alla fase ad eliminazione diretta: servirà un cambio di rotta per puntare alla zona medaglia. Male in entrambe le fasi di gioco l’Italia: distrazioni spesso e volentieri in difesa, con Del Lungo a tenere in alto la baracca, molti errori in attacco anche su tiri facili.

Il Settebello parte fortissimo andando a segno subito in superiorità con Alessandro Velotto. Da lì in poi tante difficoltà prima di trovare il raddoppio a fine primo quarto con il rigore di Pietro Figlioli. È nuovamente il capitano azzurro ad andare a segno ad inizio secondo quarto, per il 3-0 che sembrava mettere in discesa la partita, invece il Giappone sale in cattedra e con un break trova il -1 a metà gara (3-2). Spettacolo, tante reti, molti errori e tutti botta e risposta nel terzo quarto: per ben quattro volte l’Italia trova il doppio vantaggio con Figlioli, Aicardi, Bodegas e Figari, e tutte le volte i nipponici riescono a replicare. Nell’ultima frazione prima Lungo e poi, per l’ennesima volta, Figlioli, trovano il +2 che viene portato fino sulla linea d’arrivo.

Giappone-Italia 7-9

Giappone: Tanamura , Adachi , Koppu 1, Shiga , Yoshida , Ilda , Shimizu , Takata 1, Arai 2, Inaba 2, Okawa 1, Araki , Fukushima . All. Omoto

Italia: Del Lungo , F. Di Fulvio , S. Luongo 1, Figlioli 4, E. Di Somma , Velotto 1, Renzuto Iodice , Figari 1, Bodegas 1, Aicardi 1, Dolce , Nicosia . All. Campagna

Arbitri: Dervieux (Fra), Teixido (Esp)

Note

Parziali: 0-2 2-1 4-4 1-2 Italia con 12 giocatori a referto. Squalificato per una giornata Echenique. Usciti per limite di falli Shiga (G) a 1’25” e Luongo (I) a 5’28” del quarto tempo. Nel quarto tempo, 4’33”, Di Fulvio fallisce un rigore (palo). Superiorità numeriche: Giappone 4/10 + un rigore e Italia 4/11 + tre rigori.

